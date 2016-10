Raznežila fanove: Seka objavila fotografiju sa Jakovom u naručju (foto)

Seka Aleksić, od kada se porodila pre mesec dana, sve je podredila malom Jakovu i njegovom bezbrižnom odrastanju, a majčinsku požrtvovanost, uživanje i sreću koju joj sin donosi svakodnevno deli sa fanovima na društvenim mrežama.

Sada je presrećna mama objavila fotografiju na kojoj Jakova drži u naručju, a koja je za kratko vreme osvojila srca svih njenih virtuelnih prijatelja.

“Jednom je čovek usnio san. Sanjao je da ide peščanom obalom, a da je pored njega Gospod. Na nebu su promicale slike iz njegovog života, a po pesku su se protezala dva niza tragova: jedan od njegovih nogu, drugi od nogu Gospoda. Kad se ispred njega pojavila poslednja slika iz njegovog života čovek se osvrnuo da pogleda tragove na pesku. I odjednom je primetio da se duž njegovog životnog puta proteže samo jedan red tragova. Takođe je primetio da je to bilo upravo u najteže i najnesrećnije vreme u njegovom životu. Mnogo se ražalostio i upitao je Gospoda: “Zar mi nisi Ti govorio da me nećeš ostaviti ako budem išao Tvojim putem? Ali primetio sam da se u najtežim vremenima mog života samo jedan niz tragova vidi na pesku. Zašto si me napuštao onda kad si mi bio najpotrebniji?“” I Gospod je odgovorio: ”Moje milo, milo čedo. Volim te i nikad te neću napustiti. Da li želiš da znaš zašto se samo jedan niz tragova vidi na pesku kad su u tvoj život ulazili nesreća i iskušenja? Zato što sam te u to vreme nosio na rukama”, napisala je pevačica u opisu fotografije.