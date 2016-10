Rat sve žešći! Dara poručila Aleksandri: Šta glumiš ti? Razvlačila si harmoniku za 10 maraka!

Rat između Dare Bubamare i Aleksandre Radović ne jenjava. Pred snimanje još jedne epizode Pinkovih zvezda juče u Šimanovcima, novosadska pevačica besno je otkrila nepoznate detalje iz karijere svoje koleginice.

Kad je saznala da joj Aleksandra preko posrednika poručila da je prostakuša koja porno-slike šalje momcima, Dara joj je žestoko odgovorila, tvrdeći da je Radovićka na početku karijere pevala Stojine hitove i razvlačila harmoniku za deset maraka!

“Ma, ko zna šta bi meni Aleksandra rekla, ali pravi se fina! Kao, ona je dama. Pa i ja sam dama koja ne da na sebe. Nije joj bilo dovoljno to što sam rekla da je njena publika vidljiva kao so u moru, nego sad i preko svojih ljudi pokušava da me prozove! Pa šta da kažem za ženu koja je pevala Stojine pesme i svirala harmoniku u Banovcima. Ona je harmonikaš, a sad mi nešto sere! Razvlačila je harmoniku za siću. Deset maraka je tražila. Ma to ću reći u emisiji, neka svi znaju”, besno je rekla Dara za Kurir.

Na pitanje odakle sve to zna, pevačica odgovara:

“Pa rekli su mi prijatelji: Daro, šta se folira ona Aleksandra?! Pa ona je bila harmonikašica. Znaju ljudi, nisu ludi. Poštujem je kao vrsnog umetnika, profesora muzike, ali ne znam stvarno šta glumi u ovom šouu. Garantujem vam da svaki narodnjak zna napamet. Šta, kao pop muzika je kulturna muzika, a narodna nije?! Ma dajte, kakve su to priče”, izričita je Dara.

Pevačica se iznervirala što joj Radovićeva nije u lice rekla šta misli, već to radi preko svojih posrednika. Tako je Aleksandrina PR menadžerka na Fejsbuku izvređala pevačicu. Iako nije navela njeno ime, jasno je bilo da se odnosi na Bubamaru.

“Možeš da izbaciš još 12 albuma i još bezbroj hitova, ali dok god izbacuješ grudi, shvati, nikad nećeš biti zvezda što sija i dama, koja se suzdržava da komentariše prostakluk. Nikada, jer imaš pogrešne slike u telefonu koje šalješ i tako se hraniš. Mala, ovaj put si stvarno loše, stvarno loše odigrala, mala”, poručila je menadžerka.

Aleksandri je juče pukao film, pa je demonstrativno napustila snimanje jer ju je Bubamara prekinula dok je komentarisala jednog takmičara.

