Rat se nastavlja! Jelena ponovo napala Kostića: Vuče, budi vuk, nemoj da budeš p***a!

Pevačica Jelena Karleuša nedavno je potresla javnost kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju Vuka Kostića iz lova.

Naime, glumac na slici ponosno drži svoj plen – ubijenog jelena, a pevačica je javno osudila ovaj potez.

“Inače ja moram da kažem da je meni Vuk Kostić jako simpatičan momak. Dobar je dasa i mislim da je super glumac. Upućujem mu apel da ja znam da je on dobar čovek, i da dobri ljudi to ne rade. To ne može da bude sport, ubiti nedužnu životinu. Vuče, budi vuk, nemoj da budeš p.!”, rekla je Jelena u Exkluzivu, koji se emituje na TV Prva.

OVDE pogledajte izjavu koja, ali i fotografiju koja je šokirala javnost.