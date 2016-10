Rat se nastavlja, Dara: Naći ću Aleksandri dečka da je smiri!

Rat Dare Bubamare i Aleksandre Radović u muzičkom takmičenju “Pinkove zvezdice” iz nedelje u nedelju ne jenjava.

Temperamentna pevačica poziva ljutu rivalku da dođe na njen nastup kako bi nešto naučila. Dara poručuje da bi se Aleksandra odlično provela, ali i da bi našla dečka koji bi je, kako kaže, smirio.

“Trebalo bi da Aleksandra Radović dođe na moj nastup, pa da vidi kako izgleda kada se peva pred više od sto ljudi. Ipak je na mom nastupu mnogo ljudi koji su lepi i koji obožavaju da slušaju moju muziku, a pored toga, svi se dobro provedemo. Dala bih joj centralni separe i celu noć bi mogla besplatno da pije. Imala bi na raspolaganju najskuplja pića, a ako treba, i muškarca ću joj naći koji će je osvojiti i malo smiriti. Ženama u tim godinama je potrebna ljubav. Ko mene poznaje, odlično zna da sam dobrica i da nisam zlonamerna i da nikoga ne mrzim. Jednostavno, moj problem je što sam iskrena i nisam kao 99 odsto estrade koja se folira. Znaš ono, pričaju svi su fini, sve je lepo, a u stvari ogovaraju sa strane”, rekla je pevačica i dodala da nikada nije mrzela Aleksandru.

“Ne mrzim Aleksandru, to odmah moram da stavim svima do znanja, ali ta pljuvanja po pevačima me zgražavaju. Ne mogu da slušam njeno foliranje i glumatanja”, rekla je pevačica i dodala da Aleksandrino foliranje nema granicu.

“Ona se folira, priča svoje, a ja odgovaram?! Ne volim folirante poput nje koji su do juče pevali narodnjake i bili prateći vokali mnogim pevačima i onda im se gadi narodna muzika i sve im je odvratno. Zašto ne može da prizna kako je počela karijeru, jednostavno ju je blam da ispriča. Juče je svirala harmoniku u Banovicima, a danas kao peva džez i gade joj se narodnjaci. Kao, ne znam narodne pesme, a došla u takmičenje da ocenjuje pevanje, pa sramota”, završila je Dara.