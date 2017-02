Rasta izgubio mobilni telefon! Panika zbog Aninih seksi fotki!

Da nemar i rasejanost mogu loše uticati na ljude, dokaz je Stefan Ðurić Rasta, suprug pevačice Ane Nikolić, koji je zbog nepažnje nedavno izgubio mobilni telefon.

Reper je sada u panici da će poruke, ali i eksplicitne fotografije koje mu je slala žena, osvanuti u javnosti.

“Zbog obaveza koje ima oko snimanja šoua “Ja imam talenat“, ali i u svom studiju, Rasta je u poslednje vreme baš rasejan. Mnogo putuje, a slabo spava, i to ga je totalno poremetilo. On nije ni primetio kad mu je nestao mobilni. Postoji mogućnost i da mu ga je neko ukrao, ali to ne može da tvrdi jer nije ništa video. Uopšte mu nije svejedno jer su u telefonu prepiska sa Anom i njene vrele fotke”, priča izvor Kurir Starsa blizak reperu.

On kaže da je Rasta slučaj prijavio policiji.

“Rasta je u strahu da se njegove poruke i Anine fotografije negde ne objave. Zato je sve prijavio nadležnim organima i sada čeka i nada se da će taj slučaj da se reši”, tvrdi izvor Kurir Starsa.

Novinari su pokušali da stupe u kontakt s reperom, ali se on nije javio.