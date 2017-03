Rada zabranila Harisu i da sedi pored koleginica: Mučno mi je da komentarišem njegova neverstva

Pevačica Rada Manojlović (31) zabranjuje svom dečku Harisu Berkoviću druženje sa koleginicama da se ne bi pisalo po medijima da ju je prevario.

“Ja i dalje verujem da je Haris onaj pravi. Nisam ljubomorna, samo mi je malo mučno da komentarišem njegova neverstva, kojih ni nema. Zato volim da mu kažem da ne dozvoljavam na javnim mestima da neka moja koleginica sedi pored njega jer već znam kakvi će se naslovi pojaviti. Onda on i ja treba da objašnjavamo zašto je ta koleginica sela pored njega i slično”, kaže Rada za Informer.

Ona ipak naglašava da nije ozbiljna kada Harisu postavlja ovakve zabrane.

“Kažem to kroz šalu, jer nikom sad više nije normalno da neko može prijateljski da se druži. Kada muškarac i žena popričaju, odmah su prevare u pitanju. To me zamara”, iskrena je Manojlovićeva.

Rada do sada nikad nije posumnjala, ali nije ni odbacila mogućnost da je Haris prevari.

“Ako me razočara ili prevari, šta da se radi, život ide dalje. Ipak verujem da to neće da se dogodi. Nama je lepo i srećni smo. Da ne verujem da je on onaj pravi, ne bih bila sa njim u vezi, već bih tražila nekog drugog.”