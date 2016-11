Rada Manojlović priznala da su Haris i ona nedavno imali žestok okršaj! (video)

Pevačica Rada Manojlović pre samo nekoliko dana objavila drugi duet sa svojim dečkom Harisom Berkovićem, “Pusti noći neka bole”, a u emisji Premijera otkrila je da među njima mogu da izbiju žestoki sukobi kad je posao u pitanju.

“To je jedina stvar oko koje se, neću reći svađamo, ali oko koje ima razmena mišljenja. Gde je on lep, gde sam ja lepa, on hoće sa ravno, ja hoću sa trileom. To su neke stvari gde se mi skroz isključimo i gde gledamo poslovno da to onako bude najsavršenije”, kaže Rada i dodaje da je ona ta koja uvek popusti.