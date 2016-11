Rada Manojlović objasnila zašto joj Haris odgovara

Pevčica Rada Manojlović zadovoljna je u vezi kolegom Harisom Berkovićem, a kako kaže, Haris joj odgovara jer je pevač pa tako ima razumevanja za njen posao.

“Sa pevačicom nije lako. Sa pevačicom može da bude samo pevač. On može da razume, neko ko razume nastupe. Diskoteke, klubove drže uglavnom muškarci. Ja sam jedino žensko u bekstejdžu, kako ja to nekom da objasnim. To neko ko nije u ovom poslu ne može da razume. Ja nakon nastupa idem pravo u hotel. Uradite to kao ja. Spojite se sa nekim ko je iz vašeg posla”, rekla je Rada u emisiji “Ja to tako” i dodala:

“Svi imamo mane, i mi i oni, ali treba znati na šta da se zaćuti, treba biti i luikav. Nekada treba biti i tolerantan. Ja smatram za sebe da sam pametna u vezi. Nisam bila ranije ali sada jesam. Nama je svaki dan kao da je prvi dan, a to ne bi bilo tako da sam zvocala za sve što mi je smetalo. Mislim da je najvažnija starst i hemija. To, kada te nešto pogodi.. Baš sam se zaljubila.”

“Ja sve imam u njemu, hoću da se hvalim. On je sportista, nije stipsa, daje bakšiše… on je jednostavno neko ko voli ljude, sa 22 godine ima milion planova, smišlja kako da se obezbedi kuća, porodica. Vrlo je dogovoran, stabilan”, zaključila je zaljubljena pevačica.