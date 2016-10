Prvi krug Pinkovih zvezdica je završen: Pogledajte koji mališani idu dalje (foto/video)

Petak veče rezervisan je za Pinkove zvezdice, a večeras je održana i poslednja emisija prvog kola.

Svesni da je do sada žiri slušao sjajne pevače, mališani su i večeras dali sve od sebe da budu na visini zadatka.

A evo i ko se sve večeras predstavio Sergeju, Jeleni, Leontini, Goci i Saletu, kao i milionskoj publici…

* Petra Blagojević – At least – (Etta James) – 5

“Bravo”, viknula je Jelena Tomašević već na početku interpretacije ove pesme, dok su ostali članovi žirija aplaudirali.

“Tako je”, oduševljena je bila Goca Tržan.

“Ovde mi se sve naježilo”, pokazala je Leontina na potiljak ostalim članovima žirija.

“Ovakvi nastupi i ovakvi pevači su razlog zašto sam ja stroga u ovom takmičenju i smatram da imam pravo da budem stroga”, prokomentarisala je Goca, i skrenula pažnju ovoj takmičarki da se sledeći put manje šminka kada izlazi na scenu jer izgleda da ima mnogo više godina od 14.

“Ja ne znam kako da opišem tvoje pevanje, osim da smo se ježili od glave do pete i da si superiorna pevačica. Ovo je najbolji nastup ove sezoni koji sam čula”, dodala je Goca.

“Toliko me je zapljusnula lepota tvog glasa i tvoje interpretacije da to ne mogu da opišem. Toliko sam uživala. Hvala ti što si došla u “Pinkove zvezdice” i što si nam priuštila da te slušamo, do superfinala sigurno”, rekla je Jelena Tomašević.

“Uživao sam. Žao mi je što nije trajalo duže”, rekao je Sergej i zamerio jedino takmičarki što nije bila u prikladnijoj garderobi uz ovu pesmu.

“Prigovor! Nemaš pojma sa modom. Kod vas u Podgoricu možda vole sa šljokicama”, odbranila je Leontina izgled takmičarke.

Sale je podržao Sergeja po pitanju stajlinga takmičarke.

* Ema Simonović – Da ima nas – (Neverne bebe) – 5

“Mnogo si nam lepo pevala. Ulepšala si nam noć”, rekao je Sale.

“Za svojih osam godina, ovo je zaista bilo sjajno. Ti si rođena da se baviš ovim poslom”, rekao je Sergej.

Jelena je pohvalila to što je takmičarka pevala tačno i lepo i navela je da je ona jedna od onih “zvezdičica” jer ima samo osam godina i prelepo peva. Goci Tržan se najviše dopala dikcija ove takmičarke.

* Anđela Koruga – Suze za kraj – (Danica Krstić) – 5

“Fascinirana sam zaista. Smenilo se ovde jedno četiri godišnja doba dok ti ti pevala. Neka bura, lavina, neko kotrljanje, stene padaju… To je sve kod tebe toliko uzbudljivo dok ti pevaš da sam na ivici da se držim. Kao ono 5D u bioskopima da ispadnem iz šina ili je to prosto imaginacija. I ovo kada sam videla da želiš da ideš u “Holivud” i da radiš na “Diznijevim” sinhronizacijama, to je otprilike to”, rekla je Leontina i navela da jako malo treba da joj se sugeriše da ispravi u svom pevanju.

Goca je primetila da je takmičarka nervozna nakon nastupa.

“Prestani da radiš to sa haljinom! Nervozna si i nemaš razloga da budeš nervozna i uplašena. Sad je gotovo, sve je prošlo”, rekla je Goca Anđeli zbog toga što je ona sve vreme nameštala haljinu dok je slušala komentare žirija i potom joj dala i jedan savet:

“Nemoj da pevaš kroz nos jer guraš sve na glasne žice. Kada si pevala ovu poslednju improvizaciju, na ivici je pucanja. Na ivici i netačnosti”.

Sale je skrenuo pažnju takmičarki na krajeve, dok joj je Jelena predložila jednu vežbu. A ona podrazumeva da legne i stavi knjigu na stomak i da je stomakom podiže i da je to vežbu koju su njoj govorili kada je bila mlađa i da donosi rezultate.

* Kristina Milivojević – Rijeka bez imena – (Maya Sar) – 4

Izostao je jedino glas Goce Tržan.

Jelena je najviše zamerila što je bilo previše netačnosti i smatra da je boja glasa takmičarke ne ide uz ovu pesmu. Goca smatra da ne bi bilo fer prema drugaricama koje su pre nje nastupale da dobije svih pet jer nije bila dovoljno tačna.

* Amina Hankić – Sluškinja – (Nataša Bekvalac) – 4

Ovog puta nije glasao Sale Tropiko, koji smatra pre svega da nije bio dobar odabir pesme u slučaju ove takmičarke.

* Đorđije Aleksić – Jedina moja – (Divlje jagode) – 5

Sergej je savetovao da sledeći put bude bolja matrica, bolja pesma i da vodi računa kako drži mikrofon dok peva.

* Mina Vujić – Zagrli – (Goca Tržan) – 4

Upravo je vlasnica ovog hita Goca Tržan na kraju numere povukla svoj glas i spustila se dole.

Leontina je otkrila da je postojao dogovor u žiriju da bude četvorka. Goca je takmičarki zamerila to što je pesmu počela stidljivo, da je peva kroz zube.

“To ne smeš da radiš”, rekla je Goca Mini.

* Anđela Nestorović – Ne dam na tebe – (Jelena Tomašević) – 5

U poslednjim trenucima Goca je dala svoj glas kada je čula komentare ostalih članova žirija da je ova takmičarka tačna i da zaslužuje peticu.

* Irena Stolić – Naša ljubav – (Maja Marković) – 3

Ni Goca ni Leontina nisu dale svoj glas ovoj takmičarki.

Goca smatra da je bila prilično nevešta interpretacija.

* Tea Rašev – Rolling in the deep – (Adele) – 3

Goca i Jelena nisu glasale. Goca je zamerila što je netačno od početka i što je takmičarka previše karikirala pesmu.

* Jovana Perišić – Gorka hrabrost – (Marija Šerifović) – 5

Sale je zamerio takmičarki na dikciji prilikom interpretacije ove pesme. Goca joj je zamerila to što na bini izgleda nezainteresovano i kao da joj je jako dosadno.

* Luka Ćirić – Dođi – (Parni valjak) – 4

Izostao je glas Leontine Vukomanović, koja je povukla svoj glas. Ona je rekla da tehnički nije bilo sve kako treba i da zato ne može biti petica.

* Darija Zlatić – Da te volim – (Aleksandra Kovač) – 5

“Hvala! Uživao sam. Pre svega jako volim ovu pesmu. Danima gledamo u nebo u tražimo Pinkove zvezdice, a ti si se desila kao jedna Halejeva kometa”, oduševljen je Sergej ovim nastupom.

* Mina Stanišić – Doodbye – (Sanja Vučić) – 5

Žestok aplauz članova žirija najbolje svedoči koliko je bio moćan ovaj nastup.

Pošto je takmičarka iz Kragujevca, Sergej je upitao Jelenu Tomašević, koja je takođe iz ovog grada, sa kog izvora oni piju vodu kada tako dobro pevaju.

* Žaklin Tarakči – Je suis malade – Lara Fabian – 5

Žaklina je još jedna talentovana takmičarka iz Bugarske koja ove godine učestvuje u “Pinkovim zvezdicama”.

Ona je potpuno oduševila, ali i rasplakala žiri, koji je nije mogao da nađe reči hvale za njen nastup i pevanje.

Nakon Žaklininog nastupa, ustanovljeno je da ima ukupno devet petica večeras, pa je na red došao i baraž.

Amina Hankić je prošla dalje nakon baraža.