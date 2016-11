PRVE ZAJEDNIČKE FOTOGRAFIJE I PRVA EMOTIVNA ISPOVEST Rada: U Harisu sam pronašla ljubav kakvu nikada nisam imala

Ranije sam bila prilično sebična i nije me interesovalo da li imamo nešto za jelo kod kuće jer sam znala da ja mogu da kupim sebi šta god želim, a partner takođe može sam da se snađe. Sada mi je, čim se probudim, prvo na pameti da li je on gladan i šta mu se jede. O njemu brinem više nego o sebi, priča pevačica za magazin Hello

Atraktivna pevačica Rada Manojlović je posle mnogobrojnih obrta zakoračila u novo životno poglavlje, u kome ostvaruje uspeh na svim poljima.

Za osmeh lepe tridesetjednogodišnjakinje najviše je zaslužan njen novi emotivni partner pored koga je pronašla potpunu sreću. Prava ljubav inspirisala je Radu na mnoge kompromise, za koje je nekada mislila da ih nikada neće napraviti, ali svaka promena učinila ju je samo boljom osobom.

Dok je u javnosti njena ljubav sa pevačem Harisom Berkovićem jedna od glavnih tema, Rada za sada ne želi o tome javno da govori. Osim što se odlično slažu u privatnom životu, zgodna pevačica i njen izabranik savršeno funkcionišu i na sceni. Tako je njihov prvi duet “Biseri i svila” postigao veliki uspeh kod publike, a poučeni tim iskustvom odlučili su da zajedno snime još jedan, koji će uskoro predstaviti javnosti.

Nedavno ste snimili novi duet sa Harisom Berkovićem, čija je to bila ideja?

“Ideja je nastala spontano, pre svega zbog velikog uspeha našeg prvog dueta Biseri i svila. Ta pesma ima višemilionske preglede na Jutjubu, ali važnije od tih silnih pregleda, koji danas mogu lako i da se kupe, jeste to što publika od objavljivanja pesme do danas na svim nastupima sa nama uglas peva tu pesmu. Zato smo odlučili da pokušamo da ponovimo taj uspeh i ja ću biti presrećna ako numera Pusti noći neka bole izazove podjednake reakcije publike kao naš prethodni duet. Ipak, neću da krijem da očekujemo i veći uspeh, pošto je ova pesma urbanija i odlična je za diskoteke, dok je prethodna pravi narodnjak”.



Jeste li se trudili da vaša nova pesma bude drugačija od prethodne?

“Nisam razmišljala o tome. Kada biram novu pesmu, uvek mi je jedino bitno da mi se dopadne i da procenim da može da postane hit. Imamo primer Ivane Selakov i Ace Lukasa, koji su snimili dva slična dueta, ali su obe pesme dobre i publika ih je fenomenalno prihvatila. Igrom slučaja, mi smo snimili dve melodijski različite pesme, ali su slične po tome što obe imaju ozbiljne tekstove. Oboje smo odlučili da ubuduće biramo pesme sa ozbiljnim tekstovima jer samo takve numere mogu da traju. Pesme koje imaju neki keč u prvom trenutku su prijemčivije publici, ali brzo i dosade”.

Kada će publika imati priliku da čuje vašu pesmu?

“Ne znam tačan datum, ali će to svakako biti pre 27. novembra kada ćemo Haris i ja premijerno otpevati pesmu u emisiji Zvezde Granda specijal”.

Prija li vam poslovna saradnja sa Harisom?

“Da mi ne prija, ne bismo ponovo sarađivali”.



Jesu li vam se poklopile energije?

“Sve se poklopilo kod nas dvoje”.

Zašto ne želite da otkrijete detalje vašeg odnosa?

“Ne volim previše da pričam o svojoj intimi, neka ljudi prosude sami. Meni je najvažnije da sam srećna i emotivno ispunjena”.

Šta imate u ovoj vezi što niste pronalazili u prethodnim partnerima?

“Pronašla sam pravu ljubav koju ranije nisam imala. U prethodnim vezama uglavnom sam ja bila ta koja je sve forsirala. Jednostavno, žene su sklone idealizovanju partera, a kod mene je to posebno izraženo. To ne znači da su moji bivši partneri bili loši. Naprotiv, u tim životnim periodima su mi baš takvi muškarci bili potrebni. Pet godina sa Milanom Stankovićem i tri sa Momirom Gajićem bile su lepe dok su trajale. Međutim, Lepa Brena mi je jednom lepo rekla da me oni nisu voleli onako kako sam ja to očekivala i potpuno se slažem sa njom. Sada imam muškarca koji me voli onako kako ja zamišljam da neko treba da me voli. Sve što se u prošlosti dešavalo bilo je s dobrim razlogom. To često govorim sebi, naročito kada se dešava nešto što mi se ne dopada, a ja na to ne mogu da utičem. I zaista, ako ne shvatim odmah zašto je nešto moralo da se dogodi, shvatim kasnije i uvek se ispostavi da je sve bilo za moje najveće dobro i da neko odozgo vodi računa o meni”.

Osećate li se zaštićeno u ovoj vezi?

“Upravo tako. Zaštićeno. Kao princeza”.



Žene se sa različitim partnerima i same menjaju na različite načine, kako je vas ova ljubav promenila?

“Pre svega, moram da kažem da sam se u ovoj vezi najviše promenila. Shvatila sam da imam pravu ljubav, te sam spremna na mnoge kompromise. Ranije sam bila tvrdoglava, što može da se pripiše i mojim mladim godinama. Uglavnom sam govorila svojim partnerima da sam takva kakva sam i da ako im se ne sviđam, mogu slobodno da odu. Nikada nisam dozvoljavala da komentarišu šta sam obukla ili šta sam rekla u nekom intervjuu. Čak i kada sam u dubini duše znala da u nečemu nisam bila u pravu, nisam to priznavala ni sebi, a kamoli njima. Međutim, sada sam spremna da pravim mnoge ustupke da bih ovaj odnos održala ovako lepim. Naravno, i moj partner se podjednako trudi, a ja sam shvatila da ne čineći ono što partneru smeta pokazujem da mi je mnogo stalo do njega i do naše veze”.

Šta ste konkretno promenili kod sebe za šta ste mislili da nikada nećete?

“Recimo, postala sam mnogo vrednija. Ranije sam bila prilično sebična i nije me interesovalo da li imamo nešto za jelo kod kuće jer sam znala da ja mogu da kupim sebi šta god želim, a partner takođe može sam da se snađe. Sada mi je, čim se probudim, prvo na pameti da li je on gladan i šta mu se jede. O njemu brinem više nego o sebi, pa se trudim da i kada sam na snimanju ili na putovanju sve organizujem tako da on kod kuće ima obrok. Nije mi teško da kuvam i da spremim bilo koje jelo kako bih se dokazala kao dobra domaćica jer ljubav ulazi na usta”.



Znači li to da ste započeli zajednički život?

“Oboje često putujemo, ali kada smo u Beogradu, nema potrebe da budemo razdvojeni”.

Razmišljate li o zasnivanju porodice i potomstvu?

“Ništa ne forsiramo, naša veza je takva od prvog dana. U sve smo ušli otvorenog srca i živimo svaki dan kao da nam je poslednji, ne opterećujući se formalnostima. Iskreno verujem da će do toga doći jednog dana, ali ništa ne požurujemo, niti smo bilo šta isplanirali. Nikada nismo razgovarali o tome da ćemo se posle godinu dana veze ili nekog drugog vremenskog perioda odlučiti na taj korak. Umesto toga uživamo i svakog dana zahvaljujemo Bogu što nam je poslao jedno drugo”.

Poznato je da ste mnogo vezani za porodicu, koliko vam je važno očevo i sestrino mišljenje o vašem partneru?

“Ne bih to komentarisala iz prostog razloga što sam ja zatvorena osoba po tom pitanju i sa njima nikada ne pričam o svojim emocijama. Nisam tip osobe koja kada ima problem u vezi zove sestru ili drugarice i jada im se. Sve što imam rešim sa svojim momkom u naša četiri zida i uvek uradim onako kako mi srce kaže. Ne volim da opterećujem druge, pa tako sa sestrom i tatom ne delim svoje ljubavne uspehe, ni neuspehe. Njima je najvažnije da sam srećna i da moja veza dobro funkcioniše. Nikada mi se nisu mešali u izbor partnera, niti su me nešto savetovali u vezi s tim, a da budem iskrena, nikada ih nisam ni pitala za mišljenje. Mi nemamo običaj da jedni drugima komentarišemo izbore partnera. Tako se tata i ja nismo mešali u sestrin izbor, niti smo se sestra i ja mešale u tatin. Svako ima potpunu slobodu po tom pitanju, sve dok je njemu lepo. Naravno, kada primetimo da je neko nesrećan i da vene, znamo da se umešamo i pokušamo da se međusobno pomognemo”.

Da li vam je bitno da vam partner bude i najbolji prijatelj?

“Meni moj dečko i jeste najbolji prijatelj, valjda zato što sa njim mogu da pričam o svemu naša veza i jeste ovako dobra. Samo sam prema partneru sto posto iskrena i otvorena, dok sa sestrom i tatom nemam baš potpunu slobodu”.

Poslednje nedelje našli ste se u centru medijske pažnje i zbog napuštanja takmičenja “Neki novi klinci”. Je l’ tačno da ste stalno kasnili na snimanja?

“Izvinila sam se kolegama, publici, organizatorima, deci koja se takmiče i njihovim roditeljima jer smatram da zaista nije u redu da me čekaju. Međutim, ja nisam osoba koja u petak može da bude u Beču, u subotu u Štutgartu, u nedelju u Gelzenkirhenu, i da posle tri dana provedena po avionima i na nastupima u ponedeljak u četrnaest časova potpuno spremna bude u studiju. Nisam kasnila zato što sam bahata ili umišljena zvezda, već zato što je moj bioritam zaista drugačiji od uobičajenog. Ja legnem u sedam ujutru, probudim se u podne, a i dalje sam umorna. Da bih došla na vreme na snimanje emisije, ne popijem jutanju kafu i ne doručkujem, već jurim da se spremim za emisiju jer su mi potrebni dobra frizura, scenska šminka i odgovarajući stajling. Na kraju uz sav taj trud zakasnim pola sata ili sat i ekipa se s pravom ljuti na mene. Zato mislim da je poštenije da moje mesto zauzme neko ko ima manje posla ili nema tako poremećen bioritam, neko ko će moći da dolazi na vreme. Poslednjih meseci bila sam veoma iscrpljena jer sam nastupala tri puta nedeljno, tri dana u nedelji sam snimala emisiju, što se uz neredovan san i ishranu odrazilo i na moj imunitet, koji je veoma oslabljen. Dečka sam viđala samo noću, jer mi uz sve te obaveze nije ostajalo vreme za privatan život. Sada bih da to malo promenim i da počnem više da mislim na sebe”, zaključuje Rada Manojlović na kraju intervjua za magazin Hello!.