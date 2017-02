Propao predlog – Lepa Lukić: Zahar je dobar badža, možda se smuvamo! Zahar: nema od toga ništa!

Gostujući u emisiji “Magazin In”, Lepa Lukić je pokazala da sa svojim godinama jopš uvek razmišlja o strasnoj ljubavi.

I to sa kompozitorom i producentom Milutinom Popovićem Zaharom.

“Nije on loš badža. Nisam do sada otpevala nijednu njegovu pesmu, ali to ne znači da neću. Ja njega mnogo volim, cenim i poštujem. Međutim, ako bi mi ponudio neku svoju pesmu i ako bih ja otišla kod njega u stan, možda bismo se i smuvali”, rekla je Lepa.

Zahar kaže da od toga nema ništa.

“Ma kakvi to, da se prekrstim! Lepa je to rekla u šali, nije mislila ozbiljno, siguran sam. Kakvo muvanje, nema od toga ništa”, odbacio je Zahar zanimljiv predlog u izjavi za Kurir.