Promena prezimena ipak nije bila samo šala: Ksenija se preselila kod Veljka!

Ksenija Bujišić nije bez razloga promenila prezime u Ražnatović. Ljubav između voditeljke i sina Cece Ražnatović Veljka toliko je jaka da su započeli zajednički život u Banjaluci.

“Nas dvoje toliko dobro funkcionišemo da ne želimo da se razdvajamo. Brzo nakon upoznavanja otišla sam kod Veljka u Banjaluku. Pošto sam više tamo nego ovde, dogovorili smo se da nam baza bude u Banjaluci. Živim tamo s njim, a ovde dolazim kada obaveze to zahtevaju od mene. U našem raju sve funkcioniše kako treba. Eto, on se javlja na moj telefon, a ja na njegov. Ne krijemo ništa jedno od drugog”, kaže Ksenija, koja poručuje da se ne plaši da bi mogla da bude zamenjena kao što je to Ražnatović činio sa prethodnim devojkama.

“Oduvek sam bila sigurna u sebe, a posebno u svoje odluke. Baš mi imponuje što Veljko važi za ženskaroša. On je moj, a sve druge devojke mogu samo da maštaju. Ne želim da komentarišem njegove bivše, Maša je Veljkova prošlost, kao i sve druge pre mene. Nju poznajem i super je devojka”, kaže voditeljka.

Bujišićeva tvrdi da ju je Ceca odlično prihvatila, kao i njeni roditelji njega.