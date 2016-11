Progovorila o Gloriji: Arijana, nekadašnja članica grupe Flejm, rasplakala se pred kamerama

Arijana Katavić Škorić, nekadašnja članica grupe “Flejm” progovorila je o koleginici Gloriji Sangare, koja je pre nekoliko dana izgubila život.

Arijanu je ova situacija teško potresla, pa nije mogla ni da sakrije suze pred kamerama.

“Neka živi muzika! I ako ikada iko pomisli da Gloria ništa nije ostavila iza sebe, dovoljno je samo da pusti pesmu “Pučina” i shvatiće da jeste, mnogo”, rekla je Arijana kroz suze.

Arijana ne veruje u priču da se Glorija ubila već stoji iza teorije koju je njen brat dao, a to je da je pevačica umrla od srčanog udara, a ne da je počinila samoubistvo.

“Meni je to zakon što je njen brat rekao. Znam i ranije da je postojala priča, to je meni ona pričala, da je postojao problem na srcu, srčana mana ali je izbegavala o tome da priča. Možda zato što je mislila da će je smatrati slabijom ali ona meni to nikako nije bila njena slabost jer ona je funkcionisala fantastično, kao i svi drugi ljudi, čak i bolje od njih. Ako je to rekao njen brat i čovek koji je voleo i sa kim je provela toliko godina, onda je to zakon. Nikad nisam mogla da prihvatim tu informaciju i to što su mediji pisali jer to nije bila moja Glorija”, zaključila je Arijana, vidno potrešenja, toliko da se u jednom momentu i rasplakala, navodi Kurir.