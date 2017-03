Prijovićka snima spot sa Acom Pejovićem a onda se povlači iz medija, evo i zašto!

Pesma koju željno iščekuju fanovi Aleksandre Prijović i Ace Pejovića “Litar krvi, litar vina” uskoro će ugledati svetlost dana, a oni su za ovu numeru snimili i spot.

S obzirom na to da je Prijovićeva spot snimala oskudno odevena na niskoj temperaturi, ona se malo smrzla, međutim ne žali zbog toga.

“Nije prvi put da sam se smrzla i nije mi žao što sam se smrzla. Vredelo je, ali zaista jedva izdržavam. Mnogo sam ponosna, ovo je za mene zaista veliki uspeh. Mnogo sam srećna. Ja Acu mnogo volim, poštujem i odrasla sam na njegovim pesmama”, istakla je Aleksandra i otkrila da su glasine o kraćoj medijskoj pauzi ipak istinite.

“Da. Hoću da se posvetim novim pesmama, celom albumu, spotovima… Tu ima mnogo posla, mnogo pesama. Nije to samo ući, otpevati i to je to… Nekad to i ne ide baš najbolje. Nekad ja promuknem, nekad sam umorna, nekad jednostavno zaista ne ide. Onda čekam da prođe par dana, pa odem opet u studio. Maksimalno sam se posvetila tome, snimanju spotova… Znaš i sama, vidiš koliko treba da se snimi jedan spot. Ja se mnogo trudim i zaista mislim će sve biti super. Koncentrisana sam na to i jednostavno sam rekla – eto, ta tri meseca odmarajte vi od mene, odmaram ja od vas”.

Pevačica je otkrila da album izlazi početkom juna i da će se do tada maksimalno posvetiti pesmama.

“Album izlazi početkom juna, obavestiću vas, naravno. Ne znam još tačno koji datum”, objasnila je pevačica.

Inače, sa Aleksandrom je sve vreme na snimanju bio i njen izabranik Filip Živojinović, kojem nije bio problem da se satima smrzava kako bi bio uz nju i kako bi pomogao kompletnoj ekipi. U toku noći, na snimanje su došli i Dragan Brajović Braja koji je sa Filipom pisao tekst za duet, kao i Viktor Živojinović.