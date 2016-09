Priča o čoveku koji je spasao Lepu Brenu: Čuo sam vrisak! Bila je sva u krvi!

Ovo je priča o Bajru Džigalu, čoveku iz Novog Pazara, koji je pre više od 20 godina spasao život Lepoj Breni.

Bajro je rođen 1945. godine na Hadžetu. Tu gde je rođen živi i dan danas sa svojom suprugom. Provodi penzionerske dane, nakon četrdeset godina radnog staža u “Sekciji”, prisećajući se mladalačkih dana.

1965. godine, nakon položenog vozačkog ispita, počinje sa radom u “Sekciji za puteve” kao vozač čuvenog “Malotovca”, a 1980. godine je počeo da vozi “ZIL” na terenu oko Kopaonika i potkopaoničkih sela.

Jednog vikenda, subota je bila, Jat je organizovao zabavu za svoje radnike, u svojim objektima. Bila je hladna, zimska decembarska noć, a hoteli na Kopaoniku prepuni.

Brena i Slatki Greh su mesecima unapred najavljivani. Turisti navalili na Kopaonik, ko ludi, prenosi priču Bajro Džigal.

“Ja sam bio dežurni vozač na Kopaoniku. Vozio sam “ZIL”. Dok sam išao iz pravca Brusa ka Kopaoniku, bilo je negde oko 20 sati, duboki mrak a na putu sneg, led i debeli minus. Primetio sam sa leve strane svetla automobila u provaliji. “ZIL” sam zaustavio i spustio se do provalije. Kada sam se primakao vozilu, začuo sam vrisku ljudi. Prepoznao sam Lepu Brenu, dok ostale članove Slatkog Greha nisam znao”, priča Bajro.

Kako kaže, Brena je bila sva u u krvi i izgrebana.

“Dao sam joj svoju jaknu, doneo peškir iz “ZIL”, koji sam koristio za sopstvene potrebe. Iz svog vozila sam izvukao sajlu, koju sam odneo do automobila i tako ih izvukao do puta. Vukova koji su zavijali, bilo je na sve strane, a provalija duboka, zasigurno preko 30 metara. Iskreno i mene je bilo strah, no naš’o sam i snage i hrabrosti. Rekao sam sebi, Bajro, Brena je to”, kaže Bajro.

On se priseća da je u u tom vozilu bio i Petar Lazović, tada najčuveniji novinar Televizije Beograd.

“Tražio je moje ime i prezime. Ponudio i da me časti, iznosom od 300 nemačkih maraka. Odbio sam. Bitno mi je bilo samo da su oni živi i zdravi”, priča Bajro.

Te noći, su ga pozvali u Jatove apartmane, da prisustvuje njihovom koncertu.

“Pristao sam. Na ulazu, obezbeđenje me prihvata i sprovodi do nekakvog VIP mesta. Oko mene sve neki direktori i budžovani, kravate i sakoi. Brena i Slatki Greh su mi prilazili svakih pet minuta i zahvaljivali na mom podvigu, čak i javno saopštavali, preko mikrofona, svim prisutnim gostima”, seća se Bajro.

U ponedjeljak, nakon završetka manifestacije, novinar Petar Lazović ga je pozvao da bude gost Studija Beograd, ali je i to odbio.

“Nisam imao kravatu i adekvatno odelo. Dugo godina, možda preko 7-8, nakon tog događaja, menadžeri Lepe Brene su zvali kod moje kuće i raspitivali se za moje zdravlje. Zahvalan sam na tome i danas”, kaže Bajro koji danas ima 72 godine i kako tvrdi nikad nije bio kod lekara.