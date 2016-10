Predstavnik Makedonije: I Martija na Dečjem Eurosongu (video)

Na ovogodišnjem Dečjem Eurosongu odlaze dve Pinkove zvezdice koje će predstavljati Srbiju i Makedoniju.

Talentovanu Pinkovu zvezdicu žiri je često hvalio, a najčešće su apelovali na organizatore Dečjeg Eurosonga u Makedoniji da upravo Martija Stanojković treba da predstavlja njihovu zemilju na ovogodišnjem takmičenju.

Čini se da su organizatori poslušali žiri Pinkovih zvezdica, a Martija uskoro odlazi na Maltu gde će predstavljati boje svoje zemlje i to pesmom ”Love Will Lead Our Way”, koju peva i na makedonskom i na engleskom jeziku.

Mlada pevačica izdvojila se u prethodnoj sezoni najgledanijeg muzičkog takmičenja po svom talentu i specifičnoj boji glasa koji su svi obožavali.

Žiri je često govorio da bi upravo Martija bila trebala da bude predstavnik Makedonije na najvećem muzičkom takmičenju u Evropi za decu, Dečja Evrovizija.

Srbiju će ove godine na Dečjoj Evroviziji predstavljati Dunja Jeličić pesmom ”U la la la”.

Takmičenje za dečju pesmu Evrovizije, 14. po redu, biće održano 20. novembra u Valeti, na Malti.