Poznati par u problemu: Mrka nema šta da jede zbog Ane!

Ana Bekuta krenula je na dijetu kako bi smršala pred leto, a njen partner Milutin Mrkonjić zbog toga mora da gladuje. Da bi joj bilo lakše, on se solidarisao s njom, pa se tako sada zajedno pate.

Jedan od najomiljenijih političara među našim pevačima rešio je da se mnoge hrane odrekne kako bi podržao svoju partnerku u nameri da skine bar desetak kilograma. Bekuta je počela sa zdravom ishranom koju praktikuje gotovo pola estrade. Kod nutricioniste zahvaljujući kojoj su mnoge pevačice i pevači doveli figure do savršenstva, ali i sredili krvnu sliku, odnedavno ide i Marija Šerifović, koja ju je preporučila Bekuti i Mrki.

“Ana i ja smo malo nervozne jer ne jedemo ništa. Imamo poseban režim ishrane”, rekla je Mara u Zvezdama Granda, a tada se moglo primetiti da Bekuti nisu baš sve ovce na broju jer je navikla da uvek bude sita.

S obzirom na to da joj je veoma teško da bude na posebnom režimu ishrane i da pazi koje namirnice konzumira, pevačica je stalno insistirala da Mrka ne jede pred njom, a on je, kao pravi džentlmen, rešio da joj pravi društvo u toj dijeti, a usput će i on da skine koje kilo viška.

“Mrki teško pada ova ishrana, ali uspeva da se suzdrži nekako. Rešen je da Anu isprati do kraja, a siguran je da će i njemu prijati da se hrani zdravije”, kaže izvor blizak ovom paru.

Kurir je došao i do jelovnika koji je namenjen Bekuti i Mrki. Na meniju uglavnom preovladavaju salate, pileće meso na žaru, povrće, a užina je isključivo voće.

Može se reći da Mrki nije ostalo mnogo izbora, pa bukvalno zbog Ane nema šta da jede u kući.