Potvrđeno pisanje SVETA! Ova poznata lepotica je devojka Marije Šerifović! (foto)

Već godinu dana Marija se viđa s jednom od najlepših srpskih žena s javne scene, o čemu je SVET prvi pisao!

Ova dama je udata za sina velikog moćnika i uticajnog biznismena, a Kurir otkriva da je njeno ime Elena Karić!

Kako dalje piše Kurir, Marija je već godinu dana u seksualnoj vezi sa snajkom jedne od najbogatijih srpskih porodica koju je upoznala preko zajedničkih prijatelja! Navodno, Mariju je odmah privukao njen fizički izgled, što joj je iste večeri jasno stavila do znanja, a udvaranje su ubrzo započele SMS porukama.

“Počele su tajno da se viđaju već nekoliko dana nakon poznanstva. To u prvo vreme nikome nije bilo sumnjivo, jer oko Marije je uvek bulumenta nekih prijatelja i prijateljica koji je prate svuda, a gospođa je već godinama u srećnom braku s naslednikom moćne dinastije. Tako je prvih nekoliko meseci sve bilo vrlo opušteno i za njih i za okolinu. Ali, kako je vreme prolazilo, postajale su sve nesmotrenije”, otkrio je izvor blizak Mariji i dodao da je izvesna dama uvek na Marijinim koncertima imala specijalno mesto u VIP loži, što je svima bilo sumnjivo.

“Marija i snajka su nekoliko puta viđene u poznatim beogradskim restoranima, držale su se za ruke, bilo je tu nežnih dodira, poljubaca. Naravno, neko ih je uslikao, pa su fotografije njihovih intimnih trenutaka, kad su mislile da ih niko ne gleda, ubrzo počele da se šeruju. Sad skoro pola Beograda ima te fotke u svojim telefonima”, rekao je sagovornik ovog dnevnog lista.

Suprug poznate lepotice saznao je za njenu vezu sa Šerifovićevom – do njega su, najpre, stigle priče, ali kada je video fotografije više nije bilo sumnje. Nakon što je saznao za preljubu supruge, došlo je do brojnih svađa i velike bračne krize, a u jednom trenutku malo je falilo da dođe do razvoda.

“Naslednik imperije se pokupio i otišao u inostranstvo na neko vreme. Žena je ubrzo došla kod njega, priznala mu je da je bilo nešto između Marije i nje, molila ga da joj oprosti i obećala da će tu vezu prekinuti. Posle nekoliko dana teških razgovora odlučio je da ostane u braku, najviše zbog svoje patrijarhalne porodice. Zamislite kakav bi to bio skandal za njih da su saznali da je razlog razvoda druga žena, ali ne njegova, nego njena?!”, ispričao je izvor koji je želeo da ostane anoniman i dodao da su Marija i dotična dama, zbog novonastalih okolnosti, proredile svoja viđanja.

“Nije da se više ne čuju, ali mnogo manje nego pre. Uspele su čak i da se vide dva-tri puta. Sada obe jako pate”, završio je sagovornik.

Marija Šerifović se ovim povodom nije oglašavala.