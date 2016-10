Potresna ispovest: Nives Celzijus otkrila traumatično iskustvo iz detinjstva! (foto)

Nevjerojatno kako i dan danas te tenisice umjesto da spajaju djecu kroz igru i sport, razdvajaju ih na žrtve i zlostavljače. Meni su jedna od većih trauma u osnovnoj školi bile upravo tenisice i vjerojatno je to razlog zašto sam u djetinjstvu toliko zamrzila sport. Moja samohrana majka , za razliku od drugih roditelja iz moje škole, nije imala novaca da mi priušti tenisice nekog poznatog brenda i zbog toga sam se na neki način osjećala manje vrijednom. Ipak za jedan od rođendana iznenadila me novim tenisicama. Bila sam toliko sretna kada sam skuzila da napokon imam tenisice koje lice na cool tenisice drugih učenika. Ponosno sam usetala u školu no moje zadovoljstvo je trajalo prekratko. Djeca su se zabuljila u moje tenisice i već nakon par minuta imala, složenu pjesmicu za njih. Diadora, Diadora made in Hrelic,Hrelic,Hrelic mi još uvijek odzvanja u glavi. Ne znam da li sam bila tužnija zbog sitnih provokacija učenika ili zbog misli kako je moja mama s puno ljubavi stedila te novce kako bi mi priuštila nešto što me dovodilo do suza. Nikad nisam priznala mami kako te tenisice nisu bile dovoljno dobre za moje kolege i nažalost nosila sam ih samo u rijetkim prilikama… U osnovnoj školi dala sam si obecanje kako ću dati sve od sebe da jednom kad odrastem budem uspješna i svojoj djeci priuštim brendirane tenisice. Danas znam da su Diadora jednako super cool tenisice, kao i Nike i Adidas ili pak neke no name tenke ako ih nosi super cool osoba i zato moja djeca ne pate od brendova niti primjećuju neku razliku između skupih i jeftinih stvari…I znate šta vam mogu reći, svi ti koji su u prošlosti smatrali da nisam dovoljno dobra za njih jer se nisam priklanjala masi, jer nisam bila bogata, jer nisam bila poput njih, danas bi se rado družili sa mnom i misle da sam jednostavno, sjajna. Dok su se oni ne družili sa mnom i smišljali pakosti ja sam pisala pjesme, stvarala, radila na tome da postanem ovo što jesam danas, sjajna osoba 🙂 #budisupercool #volisvojeprijatelje #budisjajan #volionostonosimousebi

A photo posted by Nives Celsius (@nivescelsius) on Oct 10, 2016 at 9:08am PDT