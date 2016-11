Potresna ispovest Lepe Lukić nakon pljačke: Odneli su novac, ali hvala im što me nisu povredili!

Pljačkaši su, kako je Scandal! prvi preneo, tokom prethodne noći provalili u stan Lepe Lukić dok je ona spavala, misleći verovatno da je dobila honorar za predstojeći koncert i da sav novac drži u stanu.

“Popeli su se preko terase, valjda su stavili merdevine, otkud znam, tako je zaključila policija. Bilo je policije, otiske su uzeli. Ušli sa terase, ja sam spavala u sobi, našli su pare videli su da ja spavam tamo i pošto se nisam budila, oni su lepo otvorili vrata na izlazu stana i izašli. Ostavili vrata otvorena i na terasi i ulazna. Ja sam osetila da mi je hladno, ustala sam u sedam sati i kad sam to videla, ja sam se šokirala i Hitna pomoć je morala da dođe”, kaže vidno potresena pevačica.

Iako su joj odneli dosta novca, lepa se najviše uplašila za svoj život.

“Kad sam shvatila šta se desilo, kukala sam da sam mogla da poginem. Nisu me povredili i hvala im. Pare su uzeli, 1.600 evra i 900.000 iz tašne. Sreća pa su našli pare, a da nisu, možda bi me i probudili, pa da me maltretiraju da kažem gde su pare. I ako nemam, možda bi me tukli što nemam. Pusti pare, samo kad sam ostala živa“, zaključuje pevačica.

Kako je i dalje u šoku, nije joj jasno kako su lopovi to uspeli da izvedu u tako kratkom periodu, jer je bila budna do kasno u noć.

“Ja sam do jedan sat gledala televiziju. Oni su sigurno upali između pet i šest ujutru, a ja sam u sedam ustala. Oni su kalauzom provalili na vrata terase. Bilo je zatvoreno, ali nisam do kraja zatvorila i oni se nisu mnogo ni mučili“, priča Lepa.

Legandarna pevačica će održati spektakularni koncert 17. novembra u Centru “Sava” sa početkom u 20 časova, kojim će obeležiti 55 godina karijere, pa pretpostavlja da su lopovi računali da je sav novac koji joj treba za organizaciju kod nje u stanu.

“Sad su videli da je koncert, oni mislili ja koncert sama finansiram, da ja tu pare moram da ulažem, da kupim garderobu, cipele sve i verovatno su mislili da imam pare. To mi se prvi put u životu desilo. Ali ja sam još više plakala posle i još više mi je skočio pritisak zato što sam mogla da poginem. Sva sreća pa je on video da ja to nisam ni primetila, da spavam i on je normalo izašao iz stana i ostavio otvorena vrata“, priča Lepa drhtavim glasom.

Iako je Hitna pomoć već jednom dolazila u njen stan, pevačica se ponovo ne oseća dobro, jer se i dalje oseća ugroženo.

“Ja sad imam pritisak 189 sa 90, moram opet da zovem Hitnu pomoć“, kaže Lepa na kraju razgovora i dodaje da se nada da će policija na osnovu otisaka uspeti da nađe počinioce.