Potresla je smrt mama Goce! Šavija: Nisam mogla da zadržim suze, znam koliko je Gastoz bio vezan za majku!

Nenad Marinković Gastoz i Nataša Šavija prešli su turbulentan put u međusobnim odnosima u rijalitiju “Parovi” – od ljubavi do svađe. Ipak, vest da je u prošlu sredu preminula Nenadova majka Gordana Goca Marinković, veoma je potresla lepoticu iz Novog Sada sa trenutnim prebivalištem u Beogradu.

“Mnogo, ali mnogo mi je žao. Zvučaće glupo, ali sam čak i plakala zbog toga, jer znam koliko je Nenad bio vezan za majku i šta mu je značila. Poslala sam mu poruku podrške čim sam čula, ali šta uopšte reći da nekom olakšaš tu situaciju”, iskrena je Šavija.

Ona dodaje da svađe u rijalitiju “Parovi” nisu bile ozbiljne i da je sa Gastozom u dobrim odnosima.

“Bez obzira na svađe koje su više bile iz zezanja, on mene gotivi, a i ja njega. Nenad je stvarno dobar dečko. Uvek smo dobri kad se sretnemo“, objašnjava Nataša za Srbiju Danas i dodaje da ipak neće ići na današnji pogreb u Svilajncu.

“Neću ići na sahranu, nije me ni zvao. Ali kao da mu je sad do toga koga će pozvati. Ja mu od srca želim da što lakše to prevaziđe“, poručuje Šavija Gastozu.