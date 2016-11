Posao u Americi ne ide baš najbolje: Filip se uselio kod Prijovićke?

Pevačica Aleksandra Prijović i njen izabranik Filip Živojinović otpočeli su svoju ljubavnu romansu početkom godine nakon što je ona raskinula vezu sa kolegom Ljubom Perućicom.

Nedavno se pisalo da su se Aleksandra i Filip tajno venčali, a sada, kako saznaje portal pink.rs, popularni par je otpočeo zajednički život, i to u pevačicinom stanu na Voždovcu u koji se Filip nedavno uselio.

Po svemu sudeći, reklo bi se da Živojinoviću posao u Americi ne ide najbolje, te je spas pronašao u Srbiji pored pevačice.

“Filip se nedavno uselio kod Aleksandre. Oni sada žive zajedno u njenom stanu na Voždovcu, a on se trudi da joj u svemu udovolji. On ide u kupovinu, vozi je gde treba, a mnogi prijatelji mu zameraju to što su njih dvoje sada nerazdvojni pa nemaju vremena za svoje prijatelje”, rekao je izvor blizak paru za pink.rs.

Po svemu sudeći, Filipu se poprilično osladio život na pevačicinoj ”grbači”, pa mu ne smeta to što opslužuje Aleksandru i nema vremena za porodicu i prijatelje.