Poruka Karleuši – ne diram te, ne diraj me: Evo šta kaže Stoja o njenom učešću u žiriju Zvezda Granda

Menadžment Granda je, prema nekim spekulacijama, najavio mogućnost da Stojanka Novaković Stoja zameni Acu Lukasa, koji uskoro kreće na jednomesečnu turneju, u žiriju Zvezda Granda.

“Ja ne znam ništa o tome… Prvi put čujem”, rekla je Stoja za Telegraf.rs, a na pitanje kako bi se tamo ponašala, odgovara jasno:

“Ja sam jako direktna. Nemam taj problem, zaista. Ono što mislim ja kažem. Sad, bilo pravo nekome ili ne – Bože moj. Koštala me je ta moja iskrenost”.

Kada su u pitanju članovi žirija Stoja nije imala ružnu reč ni za koga:

“Svi su oni jednako dobri, svako na svoj način. Ne mogu da odvojim nikoga, svi su posebni na svoj način i jako su mi simpatični i dragi, kad ih onako gledam i kad komentarišu mladu decu koja dosta dobro pevaju. Sve mi je okej”.

Ipak, Stoji smeta komentarisanje šta je koji kandidat obukao.

“Ja to na drugačiji način gledam. Možda je ta devojčica pozajmila garderobu od drugarice da bi došla da se promoviše. Nikada ne bih komentarisala kako se ko obukao. Garderoba ne čini toliko čoveka, a i čini. Jelena na neki način ima pravo, ali na drugi ne bih volela da bude toliko stroga. Opet su to mlade devojke, možda nemaju. Niko se tu nije pitao da l’ neko ima šta da obuče. Bitan je kvalitet, šarm, harizma, bezobrazluk i inat na sceni… Nije čak bitan ni kvalitet koliko taj šarm. To kad se desi neki falš, pa to se svima dešava, i profesionacima”.

Pevačica ističe i da se ne bi svađala sa Jelenom Karleušom, ali da joj ne bi ni podilazila:

“Neću nikada da se suprotstavljam njoj jer je ona moja velika prijateljica, ali imam pravo da kažem moje mišljenje. Ja nju mnogo cenim, jer ona je žena koja traje dugo na estradi i to treba poštovati ma šta ko rekao o njoj. Ja je poštujem i super smo drugarice! Ja poštujem njen stav, ali niti volim da se uvlačim, niti volim da me neko dira”.