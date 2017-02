Porodica mora da bude na okupu: Evo šta Ilda kaže o preseljenju u Ameriku

Pevačica Ilda Šaulić dosta je razdvojena od svog supruga koji zbog posla često boravi u Americi. Konačno je otkrila da li planiraju preseljenje iz Srbije.

Spekulisalo se da će porodično da se presele u Ameriku, a evo šta o tome Ilda kaže.

“Naravno da se ne selimo, to je sigurno. On je čovek koji živi i radi u Americi jer njega posao obavezuje da tamo bude neko vreme, ali puno vremena provodi i u Srbiji tako to dobro funkcioniše”, rekla je ona i dodala:

“Mi ćemo sigurno, možda na proleće ići zajedno zato što će i malecka već biti dovoljno velika da može da leti na tako nekim dužim destinacijama ali to će biti samo jedan odmor, da tamo budemo malo sa tatom i vraćamo se, naravno.”