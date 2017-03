Pomažu Mirjani Antonović: Brena i Boba na sudu zbog Miroslava!

Mirjana Antonović, žena koja tvrdi da je bivša ljubavnica Miroslava Ilića i da sa njim ima sina Devina, dokazivaće na sudu da je pevač otac njenog naslednika, pošto je njegova žalba odbijena.

Ukoliko Miroslav ne pristane da se podvrgne DNK analizi, ona i njen advokat pokušaće da dokažu očinstvo iskazima brojnih svedoka, među kojima će se naći i folk zvezda Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović, saznaje “Alo”.

“Prema našem zakonu, jedino u krivičnom postupku Miroslav bi po nalogu suda morao da uradi test za utvrđivanje očinstva. Pošto su Miroslav, Mirjana i Devin u parničnom sudskom sporu, on može to da odbije. Ukoliko se desi da odbije DNK analizu, Mirjana i njen advokat izvešće pred sud nekoliko svedoka koji bi dali iskaze pomoću kojih će pokušati da dokažu da je ona bila njegova ljubavnica i da joj je napravio dete. Na spisku svedoka nalaze se Fahreta Živojinović, Slobodan Živojinović, Branko Stojnić, Jelica Đorđević i Aleksandar Petrović. Ukoliko ni njihova svedočenja ne pomognu, onda bi eventualno sudu mogli da budu predočeni neki pisani dokazi koji potvrđuju njihovu vezu i da je ona nosila njihovo dete”, otkriva izvor koji je dobro upućen u ceo slučaj.

Mirjanin advokat Vilijam Paspalovski potvrdio je za “Alo!” da će se sudski postupak u kojem se traži utvrđivanje očinstva obnoviti.

Miroslava nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.

“Ma vi niste normalni. Pričate gluposti, napamet. Pišite šta hoćete. Od početka nemam nikakav komentar i ne interesuje me to. Nikakvu molbu nisam podneo, niti ću podneti, niti me boli ku*ac za to”, rekao je Miroslav, a na pitanje da li se plaši šta bi Brena i Boba mogli da kažu na sudu odgovara:

“Ne zanima me ko će biti pozvan, niti pratim to šta se dešava. Daleko sam od toga što me pitaš celu svetlosnu godinu. Za mene to nije ozbiljna stvar, ali za vas očigledno jeste. Tračajte šta hoćete, ne želim da se mešam”.

“Mi ćemo prvo tražiti da se Miroslav podvrgne DNK analizi. Ukoliko on nema šta da krije, on će na to pristati. To će ubrzati ceo sudski proces i nećemo morati da pozivamo svedoke. Ukoliko odbije, moraćemo da saslušavamo svedoke, pa će sudija na osnovu njihovih iskaza da utvrđuje da li je on otac Mirjaninog sina. Čitali smo u novinama da je Miroslav počeo sa rasprodajom imovine kako bi onemogućio Devinu da dobije svoj deo nasledstva ukoliko se utvrdi da je njegov sin. Mi ćemo u najkraćem roku podneti zahtev sudu za donošenje privremene mere kojom se Miroslavu zabranjuje da raspolaže imovinom do okončanja ovog postupka”, rekao je novi advokat Mirjane Antonović i objasnio zašto je prethodno suđenje između Antonovićeve i Ilića prekinuto.

“Mirjana je u prethodnom periodu već pokrenula jedan sudski spor protiv Miroslava Ilića, ali je on obustavljen, jer se njen tadašnji advokat zbog zdravstvenih problema nije pojavio na prvom ročištu. On je potom podneo zahtev za povraćaj u prethodno stanje, uz dostavljenu lekarsku dokumentaciju, pa je sud potom doneo rešenje kojim se usvaja taj zahtev. Međutim, advokat Miroslava Ilića je uložio žalbu na to rešenje, ali je sud odbio tu žalbu kao neosnovanu, jer se na takvo rešenje ne može uložiti žalba”, zaključuje Paspalovski.