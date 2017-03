Poklon za 8. mart: Goga dobila sat vredan 10.000 evra!

Folk pevačica Goga Sekulić sigurno će do kraja života pamtiti ovaj Dan žena, jer je od verenika Uroša Domanovića dobila skupoceni sat, vredan 10.000 evra, saznaje “Alo”.

Goga nije mogla ni da pretpostavi da će joj Uroš darovati ovaj luksuzni poklon za 8. mart, jer često ističe da su joj najmanje bitni univerzalni datumi i pokloni, a da joj je važno vreme koje provode zajedno.

“Urošu je zaista mnogo stalo do Goge, pa je rešio da je obraduje poklonom koji dugo priželjkuje. Goga mu je nekoliko puta rekla da joj se mnogo dopadaju satovi marke “Patek Filip” i da će, čim se ukaže prilika, sebi da ga priušti. Takođe, poručila mu je da mu ne padne na pamet da joj tako nešto kupi, jer su ti satovi ovog renomirnaog brenda veoma skupi i slove za asesoar koji krasi ruke moćnika širom sveta. Naravno da je Uroš rešio da joj pokloni baš takav sat i namera mu je bila da to bude poklon za pevačicin 40. rođendan, koji je proslavila krajem februara. Međutim, nije uspeo da nabavi taj sat do rođendana, pa je odlučio da joj sat pokloni 8. marta, na Dan žena”, otkriva izvor blizak paru za “Alo” i ističe da je Goga bila frapirana kada je ugledala poklon:

“Sportista je Gogu izveo na večeru u utorak uveče u jedan elitni ciriški restoran, a kada je sat otkucao ponoć, on je verenici darovao luksuzni poklon za kojim je dugo vapila. Uz ekstravagantan sat Goga je dobila i buket cveća, a njenoj sreći u tom momentu nije bilo kraja. Mislim da košta oko 10.000 evra”.

Nedavno se u srpskim medijima pojavila informacija da je predsednik nekdašnje SFR Jugoslavije Josip Broz Tito nosio zlatan sat marke “Patek Filip” iz 1950. godine. Taj sat se pre sedam godina našao na aukciji i početna cena bila mu je čak 680.000 dinara.

Navodno, Tito je imao običaj da oficire iz najužeg kruga bezbednosti nagrađuje za odanost i požrtvovanost zlatnim satovima, koje je u posebnim prilikama skidao sa svoje ruke, a pomenuti sat je jedan od tih.

“Uroš je zaista pažljiv i od njega uvek dobijem neki znak pažnje. Izveo me je na romantičnu večeru i, naravno, kao i sve dame, na naš dan dobila sam divan buket sveća, a o drugom poklonu ne bih da pričam. S obzirom na to da smo oboje veoma zauzeti našim poslovima, nemamo vremena da negde otputujemo, iako smo hteli za 8. mart, ali biće sigurno nekog putovanja, bez obzira na to bio neki praznik ili ne. Da sam bila iznenađena poklonom, jesam, to je sve što mogu da kažem”, kratko je poručila lepo raspoložena Goga.

Sekulićeva nije ostala bez poklona za za svoj rođendan, koji je nedavno slavila.

Prvak u džiu-džici atraktivnoj pevačici poklonio je vredan komad nakita. Reč je o skupocenom prstenu, kojim se Goga pohvalila na društvenim mrežama, a to je bila samo uvertira za pravi poklon, koji je stigao sinoć.