Pinkove zvezdice: Veče bajkovitih, ali i “mračnih” nastupa, ova takmičarka je zbunila žiri, a evo ko ide dalje! (video)

Talentovani mališani su i u drugoj emisiji u drugom krugu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice” sjajnim nastupima oduševili publiku i žiri.

Iz emisije u emisiju talentovani takmičari opravdavaju poverenje publike ali i stručnog žirija, a večeras se predstavilo njih 12 od kojih 10 ide u naredni krug takmičenja.

Na početku nove emisije članovi žirija su poželeli sreću Dunji Jeličić i Martiji Stanojković na Dečjoj pesmi Evrovizije. Dunja ove godine predstavlja Srbiju, a Martija Makedoniju, a obe su bile učesnice ovog takmičenja u prošlim sezonama.

“Vrlo sam uzbuđena zato što se priprema odlazak naše kandidatkinje na Dečju Evrovziju, Dunje Jeličić. Držimo joj palčeve”, rekla je Leontina, a voditeljka Marijana Mićić je dodala:

“Evo ja ću se pohvaliti da je još neko sa ove scene otišao da predstavlja svoju zemlju na Dečjoj Evroviziji, a to je Martija Stanojković koja predstavlja Makedoniju”.

“Želimo joj puno sreće! Ona je jedno divno dete i zaslužila je to“, rekla je Goca Tržan.

A ovako su se predstavili novi takmičari:

Jovana Stošić – Dur i mol – (Berklee Groove) – 5

“Čista petica, što se mene tiče. Toliko skladno, umereno, jedna lepa konkretna boja glasa, koja sve vreme ide ka kraju pesme. Držala si sve u svojim rukama. Pratila muziku ležerno. Svaka čast“, pohvalio je Sergej Ćetković takmičarku.

Jelena Tomašević je priznala da nije prepoznala ovu takmičarku, a da je posle na Jutjubu pogledala snimke od ranije i shvatila da je Jovana bila njena omiljena “zvezdičica” u prvoj sezoni.

“Vratila si se u ovaj šou na najlepši mogući način. Večeras je tvoja interpretacija za čistu, čistu sjajnu peticu”, pohvalila je Goca Tržan takmičarku.

Isidora Lazarević – Bez nade – (Slađana Milošević) – 5

“Jako teška pesma i tvoj glas koji je čaroban. Potrefilo se“, pohvalila je Leontina interpretaciju takmičarke.

Goca je donekle bila zabrinuta zbog suviše mračnog teksta ove pesme.

“Nekako mi to mnogo mračno i za ovaj šou i za tebe”, rekla je Goca.

Aleksandra Trajčeska – Over the rainbow – (Judy Garland) – 5

Još jedna petica večeras. Članovima žirija je ovaj nastup bio bajkovit. Goca je primetila da joj je nešto falilo u pesmi, a Leontina je navela da je moguće da je falio vibrato na pojedinim mestima u pesmi.

“Prava bajka. I pustila si kosicu, prošli put si izgleda potpuno drugačije. Ali ovoj pesmi priliči, prava si princezica. Lepo si nam pevala. Dobila si peticu. Imam pitanje, jel ti bio nizak tonalitet? Samo za strofe, ok. Tvoja boja glasa je prelepa i bilo je divno”, rekao je Sale Tropiko.

Slava Avramović – Lejla – (Hari Mata Hari) – 4

“Mnogo sve vreme netačno. Sa ritmom se raspadaš. Nisi dorastao ovoj pesmi“, rekla je Goca, a Jelena je dodala:

“Slava je toliko mio i drag i toliko ga mi svi volimo. I nije bilo ništa toliko strašno ovde. Jeste da ti je matrica malo bežala i ti si je jurio, ali bilo je ovde jako lepih momenata. Svi znamo da ti mnogo lepo pevaš, to smo ti rekli. Stvar je u tome da se opustiš”.

Emilija Boškić – Nije nam se dalo – (Mara Marković) – 5

Na kraju je ova takmičarka dobila svih pet glasova, ali je moglo da se čuje u razgovoru sa Leontinom da Goca smatra da ovo nije bilo za svih pet. Ona je htela da se spusti, ali na nagovor Leontine je ipak ostala gore.

“Ovo je zamalo bila četvorka. Kraj je bio najupečatljiviji, najlepši. Ali potrudi se sledeći put da to bude od početka do kraja kako treba”, rekao je Sergej.

Ivona Odicki – Kao moja mati – (Zdravko Čolić) – 4

“Netačna si jako sve vreme“, ovako je Goca objasnila zašto je četvorka i priznala je da je postojao dogovor među članovima žirija da Sale ostane dole.

“Ovo je ipak realno stanje sada“, rekao je Sale.

Leontina je zamerila da to što je takmičarka bila glasna, ne znači da je bila i kvalitetna.

“Nemoj po svaku cenu da vičeš u refrenu”, poručila je Leontina takmičarki.

“Mene si uspela da prevariš. Nisam čitala monitor i slušam te i mislim “Bože, kako lepo peva ovaj dečak” i ustanem i vidim princezu. Imaš zaista lepu boju glasa“, rekla je Jelena Tomašević.

Aleksandria Čaliovska – Tell me why – (Declan Galbraith) – 4

“Sve je falš”, komentarisala je Goca sa ostalim članovima žirija tokom nastupa ove takmičarke.

Leontina je tokom nastupa bila na mukama jer je htela da ustane, ali je Goca zapretila da će onda ona da se spusti.

“Zato što bi prema Slavi jako, jako, jako bilo nepravedno da ona dobije pet, a da je Slava dobio četvorku jer je Slava bio čak i tačniji u pevanju“, pojasnila je Goca svoju odluku.

“Haljinica ti je prelepa i krila su ti prelepa i pravi si anđelak. Sve su ti rekle moje drugarice”, kratak je bio Sale Tropiko.

Hamza Asotić – Sve moje zore – (Tropiko bend) – 5

Leontina je ukazala na dikciju ovog takmičara koja nije dobra, a onda je rekla:

“On je ovu pesmu pevao kao “Sars” da je pevao. Molim te, obrati pažnju na tekst“.

“Meni si bio fantastičan. Bilo je nekih intonativnih skokova, ali nije mi smetalo. Ovo je bilo odlično. Tako mi je prijalo, odlično“, rekla je Jelena Tomašević.

Lenka Stojčević – Fallin – (Alicia Keys) – 5

“Lenka, ne menjaj fazon nikada“, poručio joj je Sale.

Jelenu je ova interpetacija podsetila na period kada se ona takmičila u “3K duru”, jer je upravo ovu pesmu ona izvodila u ovom nekada popularnom šouu.

“Da vidimo kad si slobodna pa da daš par časova pevanja meni recimo”, našalio se Sergej Ćetković.

Sofija Đekić – Ruse kose – (Jelena Tomašević) – 5

Leontina je ukazala pažnju takmičarki da vodi računa o koncentraciji tokom cele pesme.

“Treba nam jedan takav vokal u ovom takmičenju”, rekla je Goca.

“Moj sledeći album će biti obrade izvornih pesama jer ja pevam dosta izvornih, moderni aranžmani. Ti si ovo otpevala fantastično. Dobro si se snašla. Imaš jako lepu boju glasa i vibrato”, rekla je Jelena.

“Toliko si bila opuštena i toliko si vladala scenom“, rekao je Sale Tropiko.

Todor Kitanović – Adio – (Knez) – 5

Goca i Leontina su istakle da su ponosne na Todora.

“Koliko si ti divan. Ja njega volim“, rekla je voditeljka Marijana, a žiri je otkrio da i oni osećaju emocije prema njemu.

“Beksrajno sam ponosna na tebe i ne veruješ koliko te volim. Toliko mi je krivo kada si ispao prošli put i toliko mi je drago što si ponovo ovde. Zaslužuješ veliku pažnju i zaslužuješ da budeš superfinalista“, oduševljena je bila Goca koju je ovaj takmičar uspeo da rasplače.

Lorena Janković – Boite en argent – (Indila) – 5

Još jedna petica za večeras. Sale je naročito bio oduševljen ovom interpretacijom jer je imao utisak kao da je na brodu i da uživa.

“Bilo bi strašno da ti ne kažemo koliko si prelepo otpevala. Savršeno. Tvoj izgovor francuskog je savršen, to uopšte nije lak jezik. Neverovatna si! Toliko si elegentna predivna devojčica. Evo još jedna superfinalistkinja“, rekla je Goca Tržan.

Aleksandria Čaliovski je prošla dalje nakon baraža.