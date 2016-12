“Pinkove zvezdice”: Pogledajte ko je večeras oduševio žiri i plasirao se u četvrti krug takmičenja! (video)

Večeras je na programu bila još jedna emisija trećeg kruga muzičkog takmičenja “Pinkove zvedice”.

I ovog puta kao i u prethodnoj emisiji, umesto Saleta Tropika, u crvenoj stolici sedeo je Milan Stanković.

Ostali članovi žirija su isti, odnosno Sergej Ćetković, Leontina Vukomanović, Goca Tržan i Jelena Tomašević.

A evo i ko nam se sve večeras predstavio:

Anđela Koruga – All I for Christmas – Mariah Carey – 5

Takmičarka je svojim nastupom i izborom pesme donela pretprazničnu euforiju i u “Pinkove zvezdice”.

“Ja sam imala osećaj da sam u nekom 3D bioskopu. Sedišta idu levo desno, pa gore dole”, pohvalila je Leontina takmičarku.

“U trenutku kada si se opustila i zarežala, tu si bila najbolja”, rekao je Sergej.

Goca je imala sitne zamerke, ali je istakla da to nije narušilo lepotu interpretacije. Milan je skrenuo pažnju takmičarki da bude oprezna prilikom izbora pesama. I Jelena se pridružila pohvalama na račun Anđelinog nastupa.

Anđela Koruga – All I Want For Christmas Is You by PinkoveZvezde

Mila Stamenović – Don’t let me down – The Chainsmokers – 5

Ova takmičarka se u prošloj emisiji, odnosno baražu, vratila u takmičenje.

“Strašno sam se borila za tebe, da znaš! Evo sada mi se Leontina zahvaljuje što sam se izborila. Zato što mislim da je vredelo”, rekla je Goca.

“Ja sad znam da je vredelo”, dodala je Leontina.

“Mnogo si lepa, mnogo si talentovana, i ja sam uživao, a to je najbitnije”, rekao je Milan.

“Samo nastavi ovako da radiš, da vežbaš i da se unapređuješ”, savetovala je Jelena Mili.

“Večeras si pokazala da si zaslužila prolazak u treći krug”, aludirao je Sergej na baraž.

“Nije samo što pripadaš ovoj pesmi, nego što su tvoji pokreti bili neizveštačeni i pokreti pravog deteta koje oseća na svoj način jednu pesmu. Tu si me kupila”, rekla je Leontina.

Mila Stamenović – Don’t Let Me Down by PinkoveZvezde

Bojan Kosanić – Samo sklopi okice – Valentino – 4

Prva četvorka večeras. Leontina nije glasala.

Sergej je prokomentarisao da je Bojan bio bolji u prethodnim emisijama.

Delovalo je da takmičar možda i uplašen, pa je voditeljka Marijana Mićić prokomentarisala da se Bojan možda uplašio Milana Stankovića.

“Zašto bi se mene bilo ko plašio? Ja kada se pojavim to je kao Sunce da ogreje. Mogu samo da se obraduju ovde”, viknuo je Stanković.

Emilija Boškić – E ritorno da te – Laura Pausini – 5

Milan je na kraju ipak dao glas ovoj takmičarki.

Leontina je skrenula pažnju Emiliji da neguje svoj osmeh.

Tara Vukmanović – Upside down – Paloma Faith – 4

Jelena je pojasnila da nije bilo svih pet jer ova interpretacija nije bila precizna.

Goca je naročito pohvalila boju glasa ove takmičarke.

Tara Vukmanović – Upside Down by PinkoveZvezde

Isidora Lazarević – Woman in love – Barbara Streisand – 4

Izostao je glas Leontine, koja je najviše zamerila što su visoki tonovi otpevani ravno.

“Veliki problem je što se ti još nisi zaljubila sunce moje”, ovako je Jelena pravdala zašto je ovako zvučala ova interpretacija.

Isidora Lazarević – Woman In Love by PinkoveZvezde

Vanja Dramićanin – Kako sam te voljela – Magazin – 3

Goca je zamerila takmičarki zbog sve vreme pogrešne intonacije u refrenu.

Takmičarka je saslušala žiri, a onda se zbog komentara i rasplakala na sceni.

Stefana Nikolčević – Ako je vrijedilo išta – Vanna – 5

“Super je sve”, komentarisala je Goca sa Milanom tokom interpretacije.

Kod Sergeja je presudio tihi refren da na kraju ipak da glas. On smatra da ova takmičarka može daleko bolje.

Luka Utvić – Glavo luda – Zdravko Čolić – 5

“Šta se tebi dogodilo? Koji li te to Kupidon, Amor ili ko već pogodio, pa si se tako opustio, oslobodio?”, primetila je Leontina.

“Zaljubio se!”, dodala je Jelena.

Leontina je podsetila da je ovom takmičaru Goca Tržan ranije rekla da peva kao da nosi tesne gaće.

“Totalno druga osoba”, primetio je i Sergej.

Mina Stanišić – I’m in love with monster – Fifth Harmony – 5

“Sve mi se sviđa. Ta energija, to ponašanje, takvo uživanje, tvoje uživanje je i naše uživanje”, rekao je Milan.

“Kako si ti glumica opasna”, prokomentarisala je Goca.

Mina Stanišić – I’m In Love With A Monster by PinkoveZvezde

Sara Asanović – Samo simpatija – Meri Cetinić – 5

“Meni si ti preslatka šta god da uradiš. Ja obožavam tebe i to kako si ti jedna radost i kako si nasmejana”, hvalila je Goca takmičarku.

Milan je prokomentarisao da ova takmičarka ima harizmu, čime god da se bavila.

Sergej želi da vidi Saru u superfinalu.

Mina Blažev – Begaj, begaj – Karolina Gočeva – 5

“Kako smo počeli tako smo završili – svečano, veličanstveno”, rekla je Jelena Tomašević.

“Tako lepo osećaš, tako si muzikalna. Sve mi se dopalo i boja glasa i ukrasi”, nabrajala je Jelena komplimente na račun ove interpretacije.

Mina Blažev – Begaj Begaj by PinkoveZvezde

Nakon baraža dalje su prošli Tara Vukmanović i Isidora Lazarević. Bojan Kosanić i Vanja Dramićanin nisu prošli dalje.