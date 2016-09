Pinkove zvezdice: Ovi mališani idu u sledeći krug takmičenja! (foto/video)

Druga emisija treće sezone najpopularnijeg muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice” donela je večeras brojna iznenađenja i mnogo dobre muzike.

Kako pravila nalažu, žiri je od 15 takmičara mogao da odabere samo njih 10 i da ih pošalje u novi krug, a među takmičarima u ovoj sezoni pored predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, po prvi put nalaze se i učesnici iz Hrvatske.

Tok emisije:

*Dragana Jovanovska – Prokleta nedelja – (Parni valjak) – 5

“Bila je mala mrvica od tremice. Ti jako lepo pevaš. I ova pesma je prelepa. Prava letnja, koja je tebi super legla. Jako mi je drago što ovu emisiju otvaramo sa peticom”, rekao je Sale Tropiko, a Goca Tržan je dodala:

“Mnogo lepo. Jako smo zadovoljni. Lepo si obučena. Izgledaš kao prava mala zvezdica”

*Hamza Asotić – Branim – (Saša Kovačević) – 5

“Uvek da se smeješ! Mnogo lepo ti stoji osmeh”, preporučila je Jelena Tomašević takmičaru.

Sergej je primetio da je bilo malih “falšića”, ali je uveren da će se ovaj takmičar popraviti u narednom kolu.

“Lepa ti je boja glasa. Dečačka, ali nekako šećerasta. Nešto je interesantno u tvojoj boji glasa“, primetila je Leontina Vukomanović.



*Andrijana Vulićević – Srešćeno se opet – (Karolina Gočeva) – 4

Jelena Tomašević jedina nije dala svoj glas ovoj takmičarki.

“Posle kada je krenuo onaj deo raspevaniji nešto si počela da prekidaš fraze i da hvataš vazduh usred fraze i sve je nešto bilo iseckano, kao makazicama“, ovako je Jelena pojasnila svoju odluku.

*Eleonora Ordoglja – 1003 – (Tamara Todevska) – 4

Leontina je u poslednjim sekundama pesme povukla svoj glas, koja je zamerila improvizacije u pevanju i zbog toga smatra da ovaj nastup nije bio za čistu peticu.

*Emilija Boškić – Zažmuri – (Aleksandra Radović) – 5

“Naježila sam se skroz”, komentarisala je Leontina Goci tokom nastupa ove devojčice.

“Jedan od najlepših glasova koji smo čuli dosad“, rekla je Goca.

*Tara Vukmanović – Rolling in the deep – (Adele) – 4

Izostao je glas Goce Tržan.

“Nedostajala je tačno. Sve vreme si bila netačna intonativno“, ovako je Goca objasnila zašto nije dala glas.

*Bojan Kosanić – Tugo nesrećo – (Crvena jabuka) – 4

Izostao je glas Leontine, koja je prokomentarisala da ovaj takmičar ima premalo emocija i da nedostaje vibrato u refrenu. Ona smatra da Bojan peva previše školski i da mu se možda smeši operska karijera.

*Jovana Radić – Kad voliš – (Karolina Gočeva) – 4

Sergej Ćetković je zamerio zbog nesigurnosti i zbog malih falševa.

*Ivona Odicki – Mahovina – (Sara Jovanović) – 5

“Sve je bilo kako treba. Svaki ukras na svom mestu. Svaka nota otpevana“, bio je pun pozitivnih utisaka Sergej nakon ove interpretacije.

*Sofija Stević – Someone like you – (Adele) – 4

Izostao je glas Goce Tržan, koja je savetovala ovu takmičarku da se više “navežbava” i da će tada biti sjajna.

*Valentina Stojanović – More pelina – (Marija Šerifović) – 5

Goca je pohvalila takmičarku što je ponovo došla jer se pre dve sezone takođe takmičila. Ona je primetila da je ova takmičarka stekla veliku sigurnost u odnosu na tadašnji period.

“Ono što mi je drago što nisi izgubila taj bunt i bes“, pohvalila je Goca.

*Vojin Janjić – Đelem, đelem – (Šaban Bajramović) – 4

Jedino Leontina nije dala svoj glas.

“Imao si koncentraciju prvih 30 sekundi. Posle toga sve je bilo rasulo”, rekla je Leontina.

*Stefana Nikolčević – Ima jedan svijet – (Zorica Kondža) – 5

“Molim te nemoj više da pevaš ovu pesmu. Ne mogu više ovu pesmu da slušam u dečijoj interpetaciji. Ne znam zašto ne volem ovu pesmu. Ali to ne umanjuje tvoju interpretaciju ove pesme“, zamerila je Goca.

*Lara Grbić – One and only – (Adele) – 5

Članovi žirija su komentarisali tokom ovog nastupa da Lara peva kao velika zvezda.

*Sara Asanović – Džemper za vinograd – (Milorad Šobić) – 5

Najburnije je ovaj nastup pozdravljala Goca koja je više puta tokom interpretacije dobacivala “Bravo!”. U jednom trenutku je malo falilo i da zaplače.

Bojan Kosanić i Eleonora Ordoglija su prošli dalje nakon baraža!