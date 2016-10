Pinkove zvezdice: Dženifer Lopez dobila naslednicu, oduševila zvezda iz Bugarske, a ovi mališani nastavljaju takmičenje! (video)

U večerašnjoj emisiji muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice” među talentovanim takmičarima koji su se predstavili u ovom šouu je i Komnen Vuković, osmogodišnji dečak iz Podgorice.

Ovaj dečak je pokazao anđeoski glas kojim je oduševio gledaoce ali i sve članove žirija.

Međutim, Leontina, Jelena, Goca, Sergej i Sale gotovo da nisu ni primetili da ovaj dečak ima jedan mali problem, a to je da ima oslabljen vid za 50 posto. Po energiji i nastupu ovog dečaka, uopšte se nije moglo primetiti da on ima malu poteškoću.

Pogledajte večerašnje nastupe petnaest mališana od kojih su mnogi već prave zvezde:

Komnen Vuković – Poljem se vija – (Izvorna) – 5

“Eto vidiš koliko talentovane dece iz moje Podgorice“, bio je ponosan Sergej Ćetković.

“Sjajno je pevao. Velika muzikalnost u njemu i ako to bude razvijao, a hoće, jedan dan će biti ozbiljan pevač“, rekla je Jelena Tomašević.

“Meni je bilo preslatko kako se smeškao dok je pevao”, istakla je Goca Tržan.

Leontina Vukomanović je pohvalila to što se dečak koji ima samo osam godina prijavio za ovo takmičenje, jer daleko više dominiraju devojčice u tom uzrastu.

“Bio si strašno dobar i jako mi je drago što si emisiju otvorio baš ti sa peticom”, rekao je Sale Tropiko.

Melika Begić – Ona to zna – (Tijana Dapčević) – 4

Još tokom nastupa Goca Tržan je komentarisala da ima previše falša u interpretaciji ove takmičarke, a Leontina Vukomanović ovog puta jedina nije dala svoj glas, kojoj je ovo pevanje bilo malo nevešto.

Ivona Prodanović – Crno pa se ne vidi – (Leontina Vukomanović) – 4

Tokom interpretacije Goca Tržan je komentarisala sa ostalim članovima žirija da ova takmičarka “pada na sitnicama”. Upravo Goca ovog puta nije dala glas.

Lara Božinović – Molitva – (Marija Šerfifović) – 4

Goca Tržan je u jednom trenutku povukla svoj glas i zato Lara nije dobila svih pet.

“Morala sam da se spustim jer si toliko pokvarila sve u ovom poslednjem delu“, pojasnila je Goca svoju odluku.

Anđela Milosavljević – Luče – (Milena Vučić) – 4

I Anđela kao i njene prethodnice nije dobila svih pet glasova. Ovog puta falio je glas Leontine, koja je ocenila da sve vreme tokom interpretacije Anđela nije bila precizna sa tonovima koje je trebalo da izvede.

Vanja Dramićanin – When I Was Your Man – (Bruno Mars) – 4

Ponovo je izostao Gocin glas. Ona je priznala da je to dogovor u okviru žirija da se neko spusti. Pevačica je prokomentarisala da takmičarka pre svega nije dorasla pesmi koju je izabrala.

Božica Mlađenović – Ja bih te sanjala – (Negativ) – 4

Ovog puta nije glasala Jelena Tomašević, koja je prokomentarisala da je cela interpretacija ove takmičarke bila površna i brzopleta.

Pavle Božović – Perje – (Milan Stanković) – 4

Još jedna četvorka, ovog puta Sergej se nije podigao, koji je priznao da je teška srca doneo takvu odluku.

Jana Ćulibrk – Čuvaj moje srce – (Aleksandra Radović) – 4

I pored toga što je ubeđivala Leontina da prekinu niz četvorki, Goca Tržan je ipak ostala dole i ovog puta nije dala svoj glas. Zbog toga što je Goci zasmetao previše drhtavi vibrato i zbog toga što je bila intonativno nestabilna, ona nije Jani dala glas.

Mila Stamenović – Reka – (Tap 011) – 5

Sale je pohvalio što je takmičarka odabrala pesmu koja joj dobro stoji. Jelena joj je savetovala da smanji drhtavi vibrato.

Lina Pejovska – Bol do ludila – (Marija Šerifović) – 5

Jelena Tomašević je čula božanstvenu boju glasa koju ova takmičarka poseduje i zato je ona prva dala svoj glas. Goca je takmičarki zamerila što peva kroz nos. Leontina joj je ukazala na to kako drži mikrofon.

Ertan Ganić – Ma zdravo – (Fantastik bend) – 3

Sergej je savetovao Ertana da dokaže u baražu da je zaslužio i ova tri glasa. Jelena mu je skrenula pažnju da se ne demorališe zbog toga što je dobio samo tri glasa.

“Mnogo si mi potonuo“, primetila je Jelena.

Tatjana Savatić – Ain’t your mamma – (Jennifer Lopez) – 5

Ovom svetskim hitom Tatjana je uspela da razigra članove žirija.

“U tvom pevanju ima neka fora, i cela si fora, i nastavi da biraš takve fora pesme“, savetovala je Goca Tatjanu.

Katarina Radulović – Vlak – (Aleksandra Radović) – 5

Svi članovi žirija u istom trenutku na početku pesmu su se podigli.

“Bravo! Tako je”, dobacila je Jelena tokom interpretacije, a kasnije je navela da je Katarina impresionirala.

Fani Trančeva – Oh darling – (The Beatles) – 5

“Bože, kakva je“, komentarisala je Goca, koju je ova takmičarka oduševila.

Fani je inače prva takmičarka iz Bugarske koja se takmiči u “Pinkovih zvezdicama”.

Nakon baraža dalje su prošli Vanja Dramićanin, Lara Božinović, Anđela Milosavljević i Božica Mlađenović.