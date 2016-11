Pinkove zvezde pune iznenađenja: Zorica tražila Dragani 100 evra za cipele, a onda se žestoko posvađala sa Kalinićem! (foto/video)

Na početku nove emisije muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, članica žirija Zorica Brunclik je primetila da su ove sezone kvalitetniji takmičari nego u odnosu na prošlu sezonu.

Ipak, folk zvezdu Draganu Mirković iznenadila je jedna druga reakcija koleginice iz žirija.

Pevačica Zorica Brunclik prvo je ponudila Dragani Mirković svoje patike u kojima se pojavila na snimanju “Pinkovih zvezda”, a potom Dragana njoj njene cipele.

“Daj ti meni 100 evra pa ću ja sama sebi da kupim cipele!”, rekla je Zorica.

Pogledajte tok emisije:

Tamara Savić – Cigani; Evo zima će – 4

Zoricu Brunclik je obradovalo što je Tamara odabrala kao prvu pesmu, pesmu sa novog albuma Cece Ražnatović.

“A drugo, ti si tako slatka. Božanstvena”, rekla je Zorica.

Dragana je isto navela da je takmičarka preslatka žena, a pošto Tamara sada ima sina, Šaban Šaulić je uveren da će ona uskoro dobiti i ćerku.

Tamara nakon prve, ali i nakon druge pesme nije dobila glas Aleksandre Radović.

“Nije za pet. Četiri je sasvim dovoljno za prolaz, mada mislim da puno propusta tu ima. Imaš interesantnu boju, ali suštinski imaš problem sa postavkom glasa. Ti sigurno to znaš kada si sama u svoja četiri zida, da neke stvari deluje da ti je lako otpevati, ali kada dođe do toga to je stani-pani borba ljuta. Postavka disanja ti je loša i prosto vokal tvoj ne može da izgura nešto što je predviđeno pesmom. Tehnički ima dosta problema koje moraš da rešavaš“, pojasnila je Aleksandra svoju odluku.

Milan Stojanović – Mirjana; Pukni zoro – 5

Prvom pesmom takmičar je uspeo da podigne na noge Draganu Mirković.

“Momak peva izuzetno lepo, nežno, mekano, fino. Triler je svaki na svom mestu“, pohvalio je Šaban Šaulić takmičara.

”Divno si otpevao. Meni se sviđa’’, stigli su komplimenti na račun takmičara i od Dare Bubamare.

Dragana je bila srećna što je već na početku interpretacija čula da je to lep glas.

’’Fali nam takve muzike danas’’, rekla je Aleksandra za izbor prve pesme, koju u originalu izvodi Tozovac.

Ostao je pozitivan utisak članova žirija i nakon druge pesme. Dara je jedino zamerila takmičarima što biraju iste pesme i savetovala im je da budu malo originalniji.

’’Pesma je dosadna više’’, rekla je Dara za drugu pesmu.

Sandra Spremić – Neću da budem ko mašina; Stani dušo da te ispratim – 3

’’Sve je to u kompletu bilo onako kako treba’’, oduševljena je bila Dragana, dok je Dara imala zamerke na račun interpretacije prve pesme:

’’Ja ću biti iskrena. Nisi baš otpevala kao Ceca. Nemaš te trilere iskreno. Malo su ti ravni krajevi.’’

Takmičarka je pokvarila utisak drugom pesmom jer je Šaban povukao svoj glas, i pridružio se Aleksandri Radović koja je takođe ostala dole. Aleksandra je zamerila najviše kontrolu vibrata.

Ismail Delija – Nisam te ponizio; Kako posle nas – 5

Milan Kalinić se našalio da konačno ima priliku da dominira na sceni.

’’Retko kad sam viši od nekoga’’, našalio se voditelj na svoj račun.

’’Ti si toliko simpatičan. Ti si toliko ovo sjajno otpevao. Toliko je bilo elegantnosti u tvom pevanju da prosto ja sam zanemela’’, bila je oduševljena Zorica nakon prve pesme.

Milanu je bilo čudno što Zorica već u prvim sekundama ustaje kod svih takmičara koji su večeras dosad pevali.

’’A ko je vas zadužio da vi komentarišete mene? Uopšte da komentarišete moje komentare? Sa kojim pravom?’’, besno je reagovala Zorica na ovaj komentar Kalinića.

’’Jeste li ovo vi ili pokušavate da budete neko drugi?’’, upitao je Kalinić Zoricu.

’’Ma šta se vas tiče, mislim ko je vas zadužio da komentarišete moje komentare? Sada to ozbiljno mislim. Uopšte se ne šalim’’, nastavila je Zorica oštro da reaguje na Milanove opaske.

Posle druge pesme, Zorica je bila ponosna što u takmičenju imaju jedan takav dijamant kao što je Ismail.

Nenad Kostov – Dajte jednu lošu; Ne kuni me, ne ruži me majko – 5

’’Samo da ti kažem da si beskrajno šarmantan. Imaš lep osmeh. I volim ovu pesmu od Samardžića i mislim da si lepo otpevao’’, rekla je Dara takmičaru nakon prve pesme.

’’Beskrajno sam srećna sine što si sa nama. Ti si tako simpatičan. Ovo si sjajno otpevao. Iskreno rečeno, ja sam toliko zadovoljna…’’, hvalila je Zorica takmičara.

’’Ovo je svima rekla dosad. Nemoj da padaš na to!’’, umešao se Kalinić, što je razljutilo Zoricu.

’’Možete li da promenite voditelja? Može li on da ide u bekstejdž i da dođe Mia ovde?’’. upitala je Zorica.

’’Teško! Sve može da se promeni, ali voditelj teško!’’, odgovorio je Milan.

Aleksandra je prokomentarisala da je Nenad bio bolji u drugoj pesmi, a Šaban je zamerio na karikiranju u drugoj pesmi.

Igor Pavlović – Maskara; Jedne noći u decembru – 4

Dara je pohvalila glas i energiju takmičara nakon prve pesme. Nakon druge, izostao je glas Šabana Šaulića, koji smatra da ovo nije bilo za svih pet. Naročito zbog prve pesme.

Barbara Pajović – Tri poljupca – 1

Mina nije dobila priliku da otpeva i drugu pesmu jer je nakon prve dobila samo jedan glas i to Dragane Mirković. Ovo je za nju kraj takmičenja.

Aleksa Mihajlović – I kad me svi zaborave, nemoj ti; Nađi novu ljubav – 5

Aleksandra je prokomentarisala da je Aleksa zasluženo dobio pet jer je sve vreme bio tačan.

Teodora Stanisavljević – Devojko veštice; Imam jedan život – 4

Zahvaljujući Aleksandri Radović, takmičarka je dobila priliku da otpeva i drugu pesmu jer se ona na kraju prve podigla i dala treći glas. Zorica je nakon druge pesme ustala i navela da je takmičarka čisto pevala, ali da joj je falilo emocije.

Šabanu, koji jedini nije dao glas, ovo pevanje je bilo amatersko.

Natja Novaković – Nisam ni metar od tebe; Zlatnik – 3

Dara se podigla u poslednjoj sekundi prve pesme kako bi pružila šansu takmičarki da otpeva i drugu pesmu. Dragana je savetovala takmičarki da peva drugu Cecinu pesmu jer joj više leže Cecine pesme nego njene.

Ostalo je tri glasa nakon druge pesme, a Dara je zamerila takmičarki zbog toga što je nastupala pre takmičenja i zato joj je glas promukao.

Merim Bejtić – Dajte vina, hoću lom; Kasno će biti kasnije – 4

Aleksandri je druga pesma bila intonativno nedopustivo loše. I Dara Bubamara je zamerila na interpretaciji druge pesme.

Petar Barović – Donesi; Jedina – 5

Aleksandra je čak i zaplesala, a Dara je istakla da takmičar prelepo peva i da je uživala.

Mina Mladenić – Rane moje; Ako treba, mogu to – 4

Izostao je glas Zorice Brunclik, koja je prokomentarisala da je činjenica da ovaj nastup nije bio za pet stolica i da je takmičarka odabrala pesme za koje treba iskustvo.

’’Davali smo pet glasova nekima koji nisu mogli ni da joj priđu. Ona je biser Pinka i ovog takmičenja’’, prokomentarisao je Šaban.

Damir Brdarević – Zato kradem; Dušo moja – 5

’’Pojavio si se kako dolikuje da se neko pojavi na ovakvoj sceni’’, pohvalila ga je Zorica za izgled.

Damir je žiri oduševio drugom pesmom i tada je dobio i peti glas koji mu je falio.

Aleksandra Rajšić – Okeani; Kao so u moru – 4

Članove žirija je takmičarka razočarala u drugoj pesmi i mnogo bolji utisak je ostavila nakon prve pesme.

Nakon baraža, dalje su prošle Mina Mladenić, Teodora Stanisavljević, Aleksandra Rajšić i Tamara Savić.

Pogledajte i celu večerašnju emisiju i poslušajte komentare žirija: