Pinkove zvezde: Dara i Dragana oplele po koleginici, Kalinić propevao pa pao u nesvest, a ovi kandidati idu dalje (video)

I večerašnja emisija prvog kruga muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde” donela je mnogo svađe, čarki, ali i lepih trenutaka kojima su se smejali članovi žirija.

Emisija je počela na neobičan način što je iznenadilo sve gledaoce.

Naime, Dragana i Dara oplele su po koleginici Miri misleći da snimanje emisije još uvek nije počelo. Njih dve otkrile su da je Mira od njih tražila novac. Dara nije htela koleginici da pozajmi, dok je Dragana to ipak uradila.

Pogledajte o čemu su još pričale pevačice:

Na početku je voditelj Milan Kalinić pohvalio dame u žiriju da nikada nisu bolje izgledale, ali je primetio da i Šaban blista.

A onda je prva takmičarka odmah zavadila Zoricu i Šabana.

Sofija Šuntić – Totalna anestezija; Milo moje – 3

“Mnogo je zgodna”, komentarisala je Dara Dragani tokom nastupa ove takmičarke.

Aleksandra i Zorica nisu glasale. Zorici se nije svidela boja glasa u komercijalnim pesmama, a i Aleksandra je zamerila zbog boje glasa.

“Boja glasa je na granici sa iritantnom”, rekla je Aleksandra.

“Činjenica je da ti umeš da pevaš. Možda to neke iritira, ali znaš dapevaš, pa šta je tu je. To je tvoja boja glasa, vidi da u baražu to popraviš da bi moje koleginice više bile uz tebe nego što ti zameraju tu visinu”, rekao je Šaban, a Zorica se nadovezala:

” Posvađaj nas sada sa njom. Što ja volim tu tvoju američku dobrotu”, rekla je Brunclikova, a Šauliću se ovaj pevačicin komentar nije dopao, te je spustio svoju stolicu.

Adnan Mršo – Ti si žena koju ludo volim – 1

Samo jedan glas i to Dragane Mirković i za ovog takmičara je ovde kraj učešća u “Pinkovim zvezama”.

Gorana Alimpijević – Poziv – 1

I ponovo samo jedan glas i to Dragane Mirković i za ovu takmičarku je ovde kraj učešća.

“Kako je lepa”, komentarisala je Dara.

“Hoćeš da budeš u jednom mom spotu”, upitala je Dragana takmičarku.

“Hoću”, odgovorila je Gorana, na šta joj je folk diva rekla da će se dogovoriti posle iza scene.

Ermin Bajrić – Nije ljubav fotografija; Neka boli – 5

I Zorica i Aleksandra su saglasne da ovaj takmičar možda i nije zaslužio svih 5 i da je čak bio pre za četvorku, ali zbog nastupa prethodnih takmičara žiri je više vapio za tom peticom, nego sami takmičari.

Milica Marinković – Cigani; Treba vremena – 3

Ovog puta Aleksandra i Zorica nisu glasale. Zorica je zamerila na vibratu ove takmičarke.

“I ja se slažem sa svojim kolegama. Stvarno nije bio loš taj vibrato… Dobro nisam rekla još jeno slovo sada“, rekla je Dara, a potom prsnula u smeh.

“Milane, vibrato sa slovom r na kraju“, objasnio je Šaban.

“Znači nije mi se dopao tvoj vibrator u ovoj drugoj pesmi. Ali ti si toliko energična i vladaš scenom“, pričala je Dara kroz smeh.

“Jao bubice“, prokomentarisao je Šaban na kratko dok se smejao.

“Dobro je Daro da tebi odgovara tvoj vibrato”, našalio se Milan.

“Ja imam savršen vibrato”, smejala se Dara.

Petar Cvetković – Sjećaš li se one noći; Daleko negde ko zna gde – 3

Aleksandra i Šaban sada nisu glasali. Šabanu se sem boje glasa, ništa drugo nije svidelo.

“Ti tako deluješ, ono negde pola 6 ujutro kada poslednji gosti pevače i muzičare mole da pevaju još jednu pesmu, samo još jednu, e tako si ti večeras zvučao s ove dve“, rekla je Zorica.

Marko Stojanović – Okuj me care; Posle tebe – 3

Još jedan takmičar je završio u baražu. Ovog puta Aleksandra i Zorica nisu glasale.

“Ti si zbunjen dok pevaš. Možda to tebi deluje savršeno“, rekla je Aleksandra.

“Ne deluje”, odgovorio je takmičar, koji je svestan grešaka.

“Meni se sve dopalo, i pesma i pevanje“, rekla je Dara, a Šaulić je upitao takmičara da li u desnom džepu ima neku amajliju.

“Naravno, monitoring”, našalio se Marko.

Saša Đurić – Lična karta; Ja slobodan, ona neverna – 1

Ovaj takmičar je pokvario utisak kod žirija drugom pesmom jer su se tokom druge pesme spustili Šaban i Dara i ostao je samo Draganin glas. I ovaj takmičar je ovde završio takmičenje kao i neki prethodnici.

“Za Pinkovu zvezdu stvarno nisi”, rekla je Dragana.

Marija Miletić – Pitaju me u mom kraju; Kada bi me pitali – 3

“Tri je sasvim dovoljno da ideš u baraž“, rekla je Zorica.

Po Aleksandrinom mišljenju ovaj nastup nije bio ni za tri stolice.

“ Meni je ona bila za pet stolica. Lepa devojka, peva sasvim solidno“, rekao je Šaban kroz osmeh.

“Izgled ti je za desetku, a pevanje za trojku”, rekla je Dara i prisetila se kada je na koncertu Zorice Brunclik ona otpevala pesmu ”Kada bi me pitali”.

“Kad me je Zorica pozvala na svoj koncert da budem njen gost, ja sam umrla od sreće. Zorica je bila divna, čak mi je poklonila i haljinu. Ta pesma je i danas hit, ja je pevam na svom nastupu“, rekla je Bubamara.

Nemanja Nikolić – Ni jedne usne se ne ljube same; Mila moja – 3

Posle prve pesme, Milan Kalinić je prokomentarisao da Nemanja izgleda kao Dženan Lončarević.

“Lepši je on od Dženana”, dodala je Dara.

“Šta ti imaš protiv Dženana“, upitala je Zorica Daru.

“Dženan je sjajan pevač, dobar kolega, ali on je lepši”, odgovorila joj je Dara.

“Hvala veliko”, zahvalio se takmičar na komplimentima.

“Ne pevaš bolje, ali si lepši”, rekla je kasnije Dara.

Ponovo Zorica i Aleksandra nisu dale glas.

“Ja bih volela da sada mogu da ti kažem da mi je bilo super, ali ništa mi nije bilo super”.

Goran Pastor – Vodiću te do Meseca; Godina i jače – 3

Šaban i Aleksandra sada nisu glasali.

“Ja nijedan triler nisam čuo, a pevaš i jednu i drugu pesmu od narodnjaka“, rekao je Šaban.

Aleksandra je skrenula pažnju takmičarima da vežbaju i da ne idu na šarm, zgodnoću i frizuru.

Miona Jovanović – Neću kući; Za nas kasno je – 3

Zahvaljujući glasu Šabana Šaulića, ova takmičarka je završila u baražu. Miona je sa Aleksandrom bez matrice otpevala deo pesme “Crni ples” i oduševila je žiri.

Miloš Stamenković – Bezobrazno zelene – 1

Samo dva glas, i to Dragane Mirković i Šabana Šaulića. Za ovog takmičara je ovde kraj učešća ove sezone u “Pinkovim zvezdama”.

Milan Kalinić je kritikovao publiku zbog toga što vrši veliki pritisak na članove žirija.

Nemanja Panović – Ne idi sa njim; Mila – 5

Konačno jedna petica. Aleksandra i Šaban su se podigli u poslednjim trenucima. Aleksandri se više svideo u drugoj pesmi i smatra da mu pop muzika bolje stoji.

Violeta Veselinović – Zidovi; Bitanga i princeza – 4

Zorica nije dala glas koja smatra da ovaj nastup nije bio za svih 5. Zorica je zamerila da ova takmičarka nije dobro otpevala pesmu “Bijelog dugmeta” i da nije dovoljno zrela za takvu pesmu.

Međutim, Dragana i Aleksandra su branile takmičarku. Dragani je ona bila odlična koliko god glasova da je dobila, a Aleksandra je sa druge strane navela da je Violeta skinula veziju Jelene Tomašević i da je to uradila kako treba.

Dok je žiri donosio odluku ko ide dalje Milan Kalinić je rešio da zapeva. On je otpevao pesmu ”Daleko negde ko zna gde”.

Voditelj je u jednom trenutku pao na bini. Milan je pozvao devojke da mu pomognu, a kako niko nije prišao, on je sam ustao.

“Ni jedna? Pustile biste me da izdahnem ovde”, rekao je Kalinić.

Dalje su nakon baraža prošli: Violeta Veselinović; Sofija Šuntić, Marija Miletić, Nemanja Nikolić, Miona Jovanović, Petar Cvetković, Milica Marinković i Goran Pastor.