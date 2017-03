Pevačka karijera joj pomogla da zaboravi teško detinstvo: Aleksandra Prijović otkrila čega je ostala željna

Pevačica Aleksandra Prijović je dolaskom na muzičku scenu promenila život iz korena.

Dolazak iz Belog Manastira u Beograd omogućio joj je da lagodno živi i zaboravi na nedaće koje imala u rodnom mestu. Međutim, razvod roditelja Borke i Nedeljka nikada nije prebolela.

Aleksandra prvi put priznaje da je upravo zbog svojih roditelja imala teško detinjstvo, zbog čega sanja da jednog dana ima stabilnu porodicu.

S obzirom na to da se sa Filipom Živojinovićem, pastorkom Lepe Brene, zabavlja već nekoliko godina, na dobrom je putu da to i ostvari.

Aleksandra kaže da sa kuhinjom nije u dobrim odnosima, ali i da ne planira da potpiše primirje. Na pitanje da li će je svekrva Lepa Brena naučiti da kuva jer je poznata kao neko ko je kulinarski majstor, pevačica kaže:

“Vidite, mama me nije sa 18 godina naučila da kuvam, tako da neću naučiti ni sada od Brene. Ni naredne dve-tri godine neće sigurno uspeti da me nauči jer nisam još spremna da provodim vreme pored šporeta”, vrlo samouvereno kaže Prijovićeva.

“Kada bih mogla da biram šta bih promenila u životu od rođenja pa sve do sada, bilo bi to da moji roditelji ne budu razvedeni. Bilo mi je teško tokom odrastanja jer moji roditelji nisu bili zajedno. Sećam se, svaki put za praznike sam morala da biram s kim ću da budem, to mi je najteže padalo i bila sam veoma tužna”, seća se Aleksandra.

“Moja majka je radila i pevala, odlazila je daleko od kuće na tezge. Međutim, kako nije želela da ostanem sama, svaki put se vraćala koliko god kilometara da je bio udaljen njen nastup od Belog Manastira. Vraćala se kući umorna kako bi bila sa mnom i to je nešto što sada mnogo cenim. Ponosna sam na svoje roditelje, koji su mi pružili sve u životu iako su bili razvedeni. Teško mi je i sada što njih dvoje nisu mogli zajedno da opstanu“, suznih očiju priznaje Aleksandra.

Iako je sa 21 godinom postigla mnogo, Prijovićeva kaže da joj nedostaje porodica, od koje se rano odvojila.

“Najteže mi je palo što sam se odvojila od porodice, a bila sam ih željna i dok smo bili u istom gradu jer su bili razdvojeni i mnogo su radili.”

“Volela bih da mogu celu porodicu da dovedem u Beograd. Tada bih bila najsrećnija“, priznaje pevačica.

Ona kaže da je bez obzira na sve nedaće uvek verovala u sebe, te da je teški trenuci nisu slomili.

“Moja porodica je divna i ponosna sam na nju. Većina ljudi je imala teške periode u detinjstvu, pa tako i ja. U svakom slučaju, roditelji su pokušavali da to ne izgleda toliko bolno. Materijalno su mi pružali koliko su mogli i zbog toga sam srećna”, kaže Aleksandra.