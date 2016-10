Pevačica Sandra Rešić otkrila kakav je zaista bio njen otac Nino!

Sandra Rešić, ćerka preminulog pevača Nina Rešića, treći put se takmiči u muzičkom šou “Zvezde Granda” a prvi put je progovorila o svom ocu i detinjstvu sa njim.

Naime, Sandra je završila 2 fakulteta i dugo nije želela da se bavi muzikom iako je nasledila ogroman talenat.

“Nije mi lako uopšte, ja zato nisam ni htela da se bavim muzikom nikada u životu. Zato što sam od deteta zaustavljana na ulici ne imenom i prezimenom nego “Jel tebi tata Nino?” pa od pitanja redom “Da li ti daje novac? Da li se viđate? U kakvim ste odnosima?U kakvom je odnosu sa tvojom mamom? U kakvom si odnosu sa njegovom sadašnjom ženom? A sa bivšom? A sa sestrama?”, rekla je ona.

Sandrina majka i Nino su se razveli u njenom detinjstvu a ova mlada pevačka nada je otkrila da joj je otac uvek bio na raspolaganju te da su uvek imali dobar odnos.

“Ja sam imala fenomenalan odnos sa mojim ocem iako su se moji razveli dok sam ja bila mala. On je bio jako duhovit, jako dobar i kod njega nisi mogao da imaš one teške teme, da mi sad zasednemo i pričamo o politici i tim temama. Dođe sa koferom u ruci koji je težak preko tonu i mi sad to otvorimo kad kod njega samo knjige i kaže moja majka “Šta ćeš da radiš sa ovim knjigama?” a on je odgovarao “Pa da čitam“.

Mnogi kažu da je Sandra nasledila lepotu od svog oca, čak ima i njegova tri mladeža kod oka, ali ona tvrdi da podjednako liči na oba roditelja.

“Pa šta znam, oni koji poznaju moju mamu kažu da ličim na mamu, oni koji znaju njega, kažu da više ličim na njega. U stvari mi mama i tata jako liče“, zaključila je Sandra.