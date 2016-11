Pevačica načisto odlepila! Kaću Živković jure duhovi?!

Pevačici Katarini Živković se iz nekog razloga priviđaju duhovi! Njena kućna pomoćnica je ispričala kako je folkerka danima bila izbezumljena jer je umislila da ju je jedne noći posetio duh.

“Nećete verovati šta mi je Katarina ispričala pre nekoliko dana. Zbog svega sam morala i da prespavam dve noći kod nje. Rekla mi je kako je legla oko ponoći da spava, a negde oko tri ujutru je čula neke korake. Mislila je da dolazi njena mama, koja je trebalo da dođe tog dana kod nje, ali se onda setila da to nije moguće. Koraci su, kako je ispričala, bili sve bliži i bliži, ona je pokušala da se pomeri, ali nije uspela. U jednom trenutku je osetila kako joj se neko približava, ali nije mogla da otvori oči, niti da pomeri ruku. Tada je osetila kako je neko ljubi po vratu, a kako nije znala šta da radi, počela je u sebi da izgovara sve molitve koje je znala. Nakon nekoliko minuta duh je otišao od nje, a ona je otvorila oči”, ispričala je kućna pomoćnica za “Alo”.

Ona otkriva i da je Katarinu zatekla uplakanu i da je pokušala da joj objasni da je sve bio samo san, ali pevačica se nije dala utešiti.

“Nije me slušala kada sam joj rekla da je to bio samo san. Pitala me da li znam neke ljude koji se bave takvim stvarima da ode da ih poseti i ispriča im šta se desilo. Nisam mogla da joj pomognem, ali mi se više nije žalila da je doživela nešto slično.”

Pevačica je imala kratak komentar na pitanje da li je priča s duhovima istinita:

“Prestali su da me jure, sada sam počela ja njih da jurim”, rekla je Kaća, prenosi mondo.rs.