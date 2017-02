Pevačica dala četrdesetodnevni pomen ocu: Dobri moj oče, došla je tebi tvoja Seka

Putuj s' andjelima srculence moje! ❤ Kazu da samo posebni ljudi umiru na velike praznike… Moj voljeni tata Milorad imao je tu cast da dusu ispusti na Badnji dan. Na dan radosti kada se slavi Hristovo rodjenje! Zauvek cu pamtiti tvoju pozitivnu energiju, razdraganost, veselost, raspevanost. Najvise si se radovao na dan moga rodjenja i mami si rekao da cu ja biti tvoja pevacica. Istina, to sam i postala, niko nije bio srecni od saznanja da je pevanje moja ljubav, od tebe! Zato, tata moj dragi, necu tugovati. Tvoj ovozemaljski zivot je zavrsen jer si nastavio vecni zivot, mnogo vredniji od ovoga! Radovacu se i pevati! Otisao si na najradosniji dan! Doziveo si da u krilu drzis svoje unuce, niko srecniji nije bio od tebe! Neka ti je vecna slava duso moja! Tvoja ponosna cerka! 💙

