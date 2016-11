Pevač grupe “In Vivo”, čija je devojka nastradala, tvrdi: To nije bio nesrećan slučaj! (foto)

Jamajčanin Kimani Frend (39), nekadašnji košarkaš FMP i Metalca iz Valjeva, imao je 0,98 promila alkohola u krvi kada je 3. novembra 2012. godine pregazio Nevenu Dragutinović (29) svojom “fabiom” na uglu Francuske i Ulice cara Dušana. Od siline udara Nevena je namestu izdahnula. Sada, nakon što je Frend odslužio svoju kaznu od tri godine zatvora, njen dečko, Neven Živančević, pevač grupe “In Vivo”, smatra da pravda nije zadovoljena.

“Koliko god da se on kaje i da mu je žao zbog sebe i zbog toga što je uradio, prekršio je zakon po više osnova i mora biti strogo kažnjen. Da je poštovao zakon, Nevena bi danas bila živa. To nije bio nesrećan slučaj, i to treba da se zna”, rekao je za “Blic” Neven, dečko nastradale Nevene, komentarišući pokajanje košarkaša Kimanija.

Frend je pre nekoliko dana dao intervju za “Blic” u kojem je opisao tragične događaje, kao i njegovo suočavanje sa posledicama.

“Bila je gladna i htela je da kupi kiflu u pekari, izašla je iz taksija, napravila petnaestak koraka i počela da prelazi pešački prelaz, a on, bio je bahat, pijan i nije stao na znak “stop” i nije usporio. Bolni su komentari raznih ljudi kako je sve to bio nesrećan slučaj i kako je Nevena, maltene, jednako kriva kao i on koji ju je usmrtio”, kaže Živančević.

Živančević je redakciji “Blica” na uvid dao i kopiju zvaničnog policijskog zapisnika iz kobne noći, u kojem se navodi između ostalog da na raskrnici postoji saobraćajni znak STOP za obavezno zaustavljanje, da je do nesreće došlo na pešačkom prelazu, koji je devojka u trenutku nesreće prelazila, i da ju je vozač udario levom prednjom stranom “škode”. Frend je alkotestiran i utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu. Zaustavio se i pomogao nesrećnoj devojci.

Frend (39) je inače za ovo krivično delo osuđen prvostepeno na tri godine zatvora pred Višim sudom u Beogradu i čeka još uvek pravosnažnu presudu Apelacionog suda.

Kaznu od tri godine praktično je već odležao, jer je u pritvoru u beogradskom CZ proveo deset meseci, a potom u kućnom pritvoru sa nanogicom 26 meseci.

Od januara ove godine nanogica mu je skinuta i od tada igra za OKK Beograd.

Frend je u razgovoru za “Blic” skrenuo pažnju da poslednja presuda Višeg suda još nije ni stigla u Apelacioni, zbog problema sa prevodom dokumentacije. On je najavio da će nakon toga napustiti Srbiju.

Čak i ako Apelacioni sud sa razmatranjem žalbe u ovom postupku počne do kraja godine, pravosnažna presuda se ne može očekivati pre proleća ili leta 2017. godine.