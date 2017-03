Perućica progovorio o muvanju sa muškarcima!

Posle mnogo spekulacija o njegovom seksualnom opredeljenju, pevač je konačno otvoreno ispričao sve na tu temu.

Iako ga devojke vole, Ljuba Perućica se u posledenje vreme u javnosti pojavljuje isključivo u društvu Milana Dinčića Dinče.

Upravo zbog toga su počele spekulacije oko Ljubinog seksualnog opredeljenja, a iako je tvrdio da su Dinča i on samo prijatelji, sada je otkrio sve o optužbama da je homoseksualac.

On se na jednom događaju pojavio upravo sa Dinčom, ali je odmah stao na put pričama o tome da su zajedno.

“Nije mi Dinča pratnja, to mi je drug. Sa njim sam svaki dan, tako da sam sa njim došao i sad. Svaki put kad pročitam da sam sa Dinčom u vezi, smejem se. Svi znaju koliko volimo žene. Danas me je jedan naš tekstopisac nazvao i rekao: “Sve mogu da razumem, ali da pišu da ste vi gejevi, to ne razumem”, rekao je Perućica za Alo.rs.

Mada je stopostotno heteroseksualac, pevač objašnjava da je u današnje vreme uobičajeno da i muškarci muvaju putem društvenih mreža.

“Pa dobijam, naravno. I muškarci koji nemaju veze sa estradom primaju ponude od muškaraca. Svako ima pravo da ti priđe i da te pita. U kojoj god da si profesiji. Meni nijedan muškarac nije prišao, uglavnom primim poruke, imaš blok, odbiješ i to je to”, rekao je Ljuba.

On je zatim otkrio i kakve devojke voli, s obzirom na to da je singl.

“Nije bitno da li je plava ili crna, već da je normalna i pozitivna. I da ima harizmu. Ne mora da me osvaja na prvi pogled, može i na drugi”, kroz smeh priča Perućica, koji priprema nove pesme, koje će uskoro predstaviti publici.