Ozbiljne uvrede: Marija Šerifović i Zvezda Granda se isprozivale, a onda palo izvinjenje!

Marija Šerifović i Savo Perović, kandidat koji se prošle godine takmičio u “Zvezdama Granda”, razmenili su nekoliko uvreda putem društvenih mreža.

U drugoj emisiji nove sezone “Zvezda Granda” Marija Šerifović uporedila je Petra Vasića sa Savom Perovićem. Vasić se, inače, takmičio i u prethodnim sezonama, ali je promenio imidž.

“Ti si vizuelno mešavina Saše Kovačevića i Sava Perovića, ali nisi pikavac kao Savo. Uzeo si najbolje od Sava i najbolje od Saše i tako si super moderan”, rekla je Šerifovićeva, a posle njenog komentara oglasio se i Perović.

“Izađi mi na crtu da ga merimo. Duboko razmišljam da mi novi nadimak bude “Pikavac”, napisao je Perović na Instagramu, ali je ubrzo obrisao komentar, piše alo.rs.

Ipak, pevačica mu nije ostala dužna.

“Dragi, mali Savo… Razmišljala sam da koristim identični vokabular kao i ti, ali evo biću “fina”. Da ti nije bilo mene u prethodnoj sezoni “Zvezda Granda”, ne bi stigao ni do trećeg kruga. To sto si nizak, tačnije pikavac (što vrlo često znam da kažem i za sebe) nikada i nikako ti ne daje za pravo da me zoveš na crtu da merimo bilo šta, a ukoliko bi i došlo do toga veruj mi da je sve kod mene i duže i veće i šire. Tako da, nema potrebe lečiti frustracije na ovakav način iz nekoliko razloga… Prvo, nekulturno je, drugo zbog te količine nekukture gde te vidim zgaziću te kao bubašvabu. I to će biti jako brzo! Veruj mi. Pozdrav, Marija Šerifović“, poručila mu je pevačica.

Perović se posle svega izvinio i rekao da mu nije bila namera da vređa Mariju.

“Nisam imao nameru da uvredim Mariju i žao mi je što je moju šalu shvatila kao zlonamernu. Iz ovog ugla vidim da sam možda malo preterao, pa samo zbog toga uklonio klip sa komentarom kako se ne bismo dalje prepucavali. O Mariji i dalje mislim sve najbolje”, rekao je Savo za “Tračaru”.