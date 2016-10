Ovo niste znali! Zorana otkrila da joj je Dragan Bjelogrlić brat! (video)

U emisiji Nedeljno popodne publiku je najviše iznenadilo to što je voditeljka Lea Kiš otkrila da su pevačica Zorana Pavić sestra od tetke popularnog glumca Dragana Bjelogrlića.

“Ja sam prevashodno pop pevačica i ako nešto imamo u ovoj zemlji to su glumci. Iskrena da budem, neke stvari koje sam radila uz emotivnu podršku svog brata trudila sam se da ih uradim donekle sama. Pričam o monodrami Kad žena voli, koju je on izdao, a koju sam ja uradila u nekom drugoma aranžmanu. Van pameti je da on mene kao sestru zove da glumim pored ovakvih glumaca”, objasnila je Zorana.