Ovo je momak koji je rasplakao Rastu i čitavu Srbiju: Pogledajte njegov nastup! (video)

Dejan Ketić (20) iz Žagubice večeras se predstavio u muzičkom takmičenju “Ja imam talenat” i svojom tužnom životnom pričom rasplakao žiri i ostavio sve bez teksta.

“Kad sam bio mali ostao sam bez roditelja. Oni su bili mladi, nisu znali kako da odgajaju dete i dali su me u dom. To mi teško pada, voleo bih da imam bar nekog da me podrži. Ovako nemam nikog, sam sam i možda ću biti sam do kraja života”, rekao je takmičar na samom početku.

Zatim je Dejan izašao na scenu i odrepovao pesmu, koju je sam napisao, a koju je posvetio upravo roditeljima koji su ga napustili kada je bio beba.

Žiri, kao i svi u studiju bili su u suzama, a Stefan Đurić Rasta nije imao snage ni da prokomentariše pesmu, već ga je supruga Ana grlila i tešila.

“Imao bih svašta da ti kažem, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali sada ne mogu. Od mene najveće “da”, rekao je kroz suze reper .

Pogledajte veoma emotivan Dejanov nastup:

I dok Ana, Danica i Rasta bili vidno potreseni, Žika je na pola pesme pritisnuo crveni taster, što je mnoge iznenadilo.

“Nije mi se dopalo što svaku strofu završavaš beskonačnim ponavljanjem, inače je bilo dobro”, rekao je glumac i do kraja ostao dosledan svojoj odluci.