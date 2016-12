Ovo je Anastasijin idealan muškarac: Nema tih para kojima će me kupiti, može samo…

Anastasija Ražnatović ponovo je slobodna devojka s obzirom da je nedavno raskinula vezu sa našim olimpijcem Milošem Teodosićem.

Cecinoj ćerki očigledno prija samoća, pa je u momentima dokolice odlučila da na društvenim mrežama objavi zanimljivu poruku i objasni ko je za nju idealan muškarac i kakav tip kod nje ima šansu:

“Ne postoji muškarac koji me može fascinirati onim što poseduje materijalno. Nema tih para, ni skupih restorana, krpica, egzotičnih destinacija, luksuza. Bog mi je dao tu sreću da sam uvek imala tačno onoliko koliko mi treba, uz svoju porodicu. Muškarac me može osvojiti jedino karakterom, duhovitišću, pažnjom, trudom, i iskrenošću, sve ostalo nikada ne može niti će uspeti da me obori s nogu“, napisala je Anastasija.