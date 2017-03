Ovo će biti zanimljivo: Seka i Dragana će morati da rade zajedno!

Jedna od najvećih balkanskih zvezda, Dragana Mirković nije u idealnim odnosima sa Sekom Aleksić, sa kojom je neko vreme bila izuzetno bliska, a uskoro, njih dve bi trebalo da sarađuju.

Naime, Aleksićeva će biti jedan od članova žirija emisije ”Pinkove zvezde” i postoji mogućnost da će sedeti jedna pored druge.

Dragana tvrdi da je to neće poremetiti i da će joj se obraćati sa poštovanjem.

“Znam da Seka treba da se pojavi u “Pinkovim zvezdama”, ali nemam problem sa tim. Izuzetno poštujem i volim ljude, bez obzira na to da li su oni to zavredili ili ne. Svaki živ čovek vredan je mog poštovanja i uvek ću se tako ponašati. Ja sam Seki javno čestitala rođenje deteta jer to je najdivnija stvar na svetu. Uvek ću se radovati kada neko dobije dete, bez obzira na to da li mi je to prijatelj, neprijatelj na neki način ili bilo ko drugi. To je bio divan povod i nisam mogla da prećutim. Ja sam uradila ono što je bilo do mene, a pored mene može svako da sedne bilo gde, nevezano za studio i takmičenje”, otvoreno priča Dragana.

“Volim kada mogu da oprostim. Svi smo mi ljudi i pogrešimo ponekad. Mnogi od svih koji su se na neki način ogrešili o mene izvinili su se. Radujem se kada mogu da oprostim nekome jer me to oslobađa negativne energije. Mene neprijateljstvo opterećuje i sva ta energija koju mi šalje neko ko me ne naki način ne voli. Kada dođem u situaciju da neka osoba želi da joj bude oprošteno, to je divno. To nije minus ni meni, ni njoj, jer lišavanje negativne energije stvara radost”, objasnila je pevačica.

Podsećanja radi, ove dve koleginice su prekinule svaki kontakt 2010. godine kada je, navodno, Dragana čula da je Seka ogovara kod menadžera.

Kako smo ranije pisali, pevačice su zakopale ratne sekire, ali nema sumnje da je tenzija i dalje prisutna.