Ovako nešto još niste čuli: Nikolija poslala poruku devojkama koje muvaju njenog Relju!

Pevačica Nikolija Jovanović izjavila je da se stalno dešavaju situacije u kojima njenog muža Relju spopadaju obožavateljke.

Nikolija je sasvim svesna da su ona i njen suprug Relja Popović par koji je stalno u žiži javnosti i da je neizbežno da se dešavaju neke nepredviđene scene.

U jednoj emisiji su je pitali šta bi uradila kada bi za Novu godinu vašem suprugu prišla devojka, kao da Nikolija ne postoji.

“Bila je jedna Nova godina, on radi, ja ne. Tu sam, pravim mu društvo. Sad nisu sve devojke pristojne, za neke ja ne postojim. Mislim, ako nisu previše napadne, to se iskulira, čak se i pozdrave. Kao super, samo da vas je što više. Tako da je kod nas to normalna pojava. Ja uvek kažem da ja volim Reljine devojke“, rekla je pevačica kroz osmeh.