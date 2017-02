Ovako Jelena Golubović reaguje kada uhvati dečka u prevari!

Jelena Golubović uživa u ljubavi sa novim dečkom i, kako kaže, uskoro se seli na Kipar. Ona je u jednoj emisiji ispričala kako reaguje ako sazna da je partner vara.

“Ako me prevari, ja mu vratim. Ali meni ne trebaju detektori, ja to osetim, to je intuicija. Ili prekinem ili mu vratim”, kaže rediteljka i dodaje:

“Tako sam radila do 30. godine, a onda sam shvatila da mi prosto idu suze ako hoću da vratim i onda sam rekla ne. Onda sam povređivala samu sebe i rekla sam da nije specijalan taj muškarac kojeg žena voli ceo život nego je specijalna ta žena koja može da voli jednog muškarca ceo život.”