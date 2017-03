Ovako je počela romansa Ilde Šaulić i Bojana Vučkovića, a njihova ćerka Ema je dobila ime na neobičan način

Ilda Šaulić je u emisiji Ja to tako kod Ivane Baltić otkrila je kako su se ona i Bojan Vučković upoznali.

“Ja nemam neka velika iskustva. Svog partnera, odnosno supruga, upoznala sam jako davno. On je sin tatinog prijatelja, ali igrom slučaja je otišao za Ameriku. Mi smo išli i na zimovanje i na letovanje zajedno, ali ja se njega sećam kroz maglu. Tada sam ja bila devojčica, dosta mlađa od njega”, kazala je Ilda i dodala:

“Desilo se to da on poznaje mog zeta i da su bili zajedno u vojsci i slučajno se zadesilo da smo se našli svi zajedno u istom restoranu. Nije bilo namerno, na žalost ili na sreću. Posle toga je on otišao ponovo za Ameriku, pa kada se vratio smo se opet videli.”

Na pitanje da li je imala sreće, ona kaže:

“Mislim da sam zaista imala sreće. Teško je pronaći finog i dobrog partnera da sa njim možeš da funkcionišeš normalno bez foliranja i igrica i da si potpuno prirodan.”

Ilda Šaulić, koja se porodila pre pet meseci i na svet donela ćerkicu Emu, otkrila je kako je izabrala baš ovo ime.

Naime, njen otac Šaban Šaulić je imao nekoliko omiljenih, a jedno od njih bilo je Leona.

“To je bilo baš specifično i ušalo je u uži izbor. Kada sam otišla u porodilište, bila je tu jedna starija babica, i kada je rekla da se zove Ema i obećala da će sve biti u redu. Odgovorila sam joj ako sve bude kako treba, moja devojčica će biti Ema”, otkrila je pevačica u emisiji “Ja to tako”.

“Sve očekuješ ali takvo ime, bilo je fenomenalno”, rekla je Ilda.