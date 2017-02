Ovako je počela ljubavna priča Vesne Zmijanac i Željka Rstića

Pevačica Zorica Marković otkrila je kako su se Vesna Zmijanac i Željko Rstić, koji je kasnije bio i sa Zlatom Petrović, upoznali i kako je njihova romansa započela.

“Bio je sa svim svojim bivšim i sadašnjim, to je njemu očas posla da promeni, čovek tako živi”, rekla je pevačica o svom redovonom gostu u kafani i nastavila:

“Ja njega znam kada je imao 12 godina, a meni je bilo 19. Bili smo i ostali prijatelji, on mene poštuje. Sećam se, ne hvalim se, ja sad dovezla 1986. “forda mustanga” kabrioleta iz Amerike i malo sam se hvalila po Kosjeriću. On je imao 12 godina, krenuo je u školu, imao je ranac, i kada sam ja dala gas i ostavila pečat, on je meni tada izemrio koliko je koraka bilo i od tada se znamo. On je veliki borac i radnik. Šta radi sa ženama to mene ne zanima. Željko sve grli i ljubi, stalno me lljubi, a to da li je pokušao, ne znam. Mene Željko više gleda kao brata. On je dobar dasa, džentlmen, gospodin je, uvek je ostavljao dosta para po kafanama i čašćava”.

O kumovanju ljubavi između Vesne i Željka rekla je da je upozorila koleginicu.

“Nisam kumovala njihovoj ljubavi, Lea Kiš je snimala dve emisije, i ja sam otišla da se presvučem, oni su pili neku rakiju, koja je bila jako dobra. Ostavila sam ih normalne, a kada sam se vratila, bila sam šokirana. Onu su sedili, ljubili se. Više se ne zna ko je koga smuvao, to je bilo usred belog dana. Ja sam joj rekla lepo, upozorila sam je da je on čovek koji ima ženu koju ja vrlo dobro poznajem Marinu, i znam njegovu decu koja su tada bila mala i slatka. Kao čovek sam joj rekla nemoj se mešati, on ima porodicu. Vesna je tada rekla da se boji emocija jer je dugo bila sama i da se boji da će se zaljubiti. Nažalost, to se i desilo”, rekla je Zorica i dodala:

“Pevala je posle kod mene svakog četvrtka, oni su se družili. Zatim se desila ta operacija, ja ne virim ni u čiji krevet niti se mešan u nečiji život, ali kada sam videla da je vrag odneo šalu, da su se oni dopali jedno drugom, šta ja imam s tim. Pošto ja znam veoma mnogo i o jedno i o drugom, tu je neko zabranio da se ja družim s njima, a ko je zabranio ne znam. Vesna je najverovatnije zabranila. Kada su se rastali, nazvala me je i rekla da sam u pravu. Posle toga Vesna i ja smo sarađivale, Željko i ja se i dalje viđamo. Upozorila sam je da će se tako završiti. On je ženskaroš, barana, i treba tako da živi. To je njegov izbor. Znalo se da je to osuđeno na propast”, rekla je Zorica.

Pevačica je otkrila i da je jako razočarana u Vesnu i dodala da je to žena koja ujutru mrzi sebe, a po popodne celi svet.

