Ovako je nekada bilo: Ovo je Ljubin tata mislio o Nataši Bekvalac na početku njihove veze

Ljubin tata Milan Jovanović živi u pomalo zabačenom kraju Novog Sada. U dvorištu jedne zgrade pregradio je garažu i sebi napravio garsonjeru. Ljubin tata živi vrlo skromno, dok pogled preko puta puca na gradilište.

Na pitanje da li vam i Nataša dođe s Ljubom u posetu, Ljubin tata je 2011. godine za “Puls” rekao:

“Ma ne, ne dovodi nju. Nikada ona nije bila ovde. Znate šta, ne bih ja o tome da pričam ništa. Šta znam, lepo je imati prijatelja. Mi se baš lepo družimo, ne bih ja o tome. Znam ja i Daču, Ljuba je moj sin i ne želim da se mešam“, rekao je Ljubin tata i dodao:

“Ma ne znam ja ništa. To je prolazno, nije to ništa ozbiljno. Kakva veza, mani to“, odmahivao je Milan rukom kroz smeh.

“Ma neka bude koja oće. Sve mi je jedno. To je njegov izbor, ja se njemu ne mešam“, Milan je malo zastao, a onda kroz smeh ispričao, doduše više sebi u bradu, dogodovštinu iz frizeraja.

“Nego nema veze, smešno mi je, sada sam se setio nečega. Bio sam u neko frizeraju i motaju one žene novine po rukama, videle valjda te njihove slike unutra, a tek će ova jedna: Ovo je Ljubina nova devojka. Pa mogao je on mnogo bolju da nađe. Vidi kakva mu je ova, sva nešto raščupana”, pokušao je da zaustavi smeh Milan.

“Ma samo mi je bilo smešto kako je ona to rekla. Nemam ja ništa protiv s kim god da se viđa. Nemojte tamo da pišete svašta, Ljuba je moj sin i ja poštujem sve što on odluči, nemojte posle da me rođeno dete pogleda”, zamolio je tata Milan.