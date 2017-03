Ovako je Dara reagovala kada se prvi put srela s Milanom posle incidenta (video)

Dara Bubamara i Milan Kalinić još neko vreme neće imati odnos kakav je bio pre čuvenog incidenta na snimanju Pinkovih zvezda. Njihov odnos na snimanju prve emisije posle skandala bio je strogo poslovan, iako se Milan trudio da pred kamerama to izgleda bolje nego što jeste.

Pojava Radiše Trajkovića Đanija, koji u dve epizode menja Zoricu Brunclik, dovela je do blagog opuštanja tenzije, međutim, Kalinić tim povodom izjavljuje:

“Ljudi će da vide pa će da procene… Držanje na distanci i sa jedne i sa druge strane”.

Ipak, Dara je imala drugu priču.

“Ja sam takva. Ne volim da nekome budem predmet za sprdnju i ja to tako kažem. Možda to nije bilo zlonamerno, sitni su bili sati, snima se po čitav dan… U principu, ja njega jako gotivim, a sve što sam rekla, rekla sam onako od srca. Sve se videlo ko je koga prvi dirao, tako da je to potpuno nebitno. Prošlo je, a ja volim samo kod sebe što sam iskrena. Nikad me niko nije ponižavao, pa neće ni on”, rekla je Bubamara.