Otkazao motor na avionu: Aleksandrino i Filipovo putovanje se pretvorilo u pakao!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović otputovali su u Ameriku, kako bi se odmorili i posvetili jedno drugom, ali se let za Majami u jednom trenutku pretvorio u pravi pakao.

Naime, na letu iz Frankfurta za Majami otkazao je motor na avionu, ali je srećom pribranosti pilota uspešno sleteo u Pariz i izbegnuta je nesreća.

“Negde iznad Belgije, iz pilotske kabine stiglo je obaveštenje da je došlo do ozbiljnog kvara na motoru i da se postavlja pitanje hoće li avion morati da sleti na najbliži aerodrom, najverovatnije u Parizu. U prvom trenutku svi su bili smireni, ali kada su počele jake turbulencije, svi smo bili uplašeni da li ćemo živi uspeti da sletimo. Stjuardese su letele na sve strane, jedna je čak pala i raskrvarila nogu, dok je ostalo osoblje pokušavalo da smiri putnike. Sve je trajalo Sve je trajalo beskonačno dugo, kao da let nikada neće da se završi. Za razliku od Filipa, koji je bio pribran, Aleksandra je sve vreme paničila i preznojavala se. On je pokušavao da je smiri, dok su joj stjuardese donosile vodu. Iako su je uveravali da ne treba da se sekira, njoj su suze tekle niz lice. Nekoliko puta je povratila, što ju je još više uznemirilo, ali kada je pilot najavio sletanje uspela je da se sabere”, rekao je izvor za Alo koji se nalazio u istom avionu sa popularnim parom.

Aleksandra priznaje da se veoma uplašila i da je čitava ova situacija za nju bila šokantna.

“Pre svega moram da kažem da je najbitnije da smo živi i u jednom komadu stigli u Majami. Ovo mi se nikada nije desilo, a poznato je da često putujem avionom na nastupe. Svi su u panici, osoblje smiruje ljude na sve strane, mala deca koja su počela da plaču. Sve je to trajalo skoro sat. U trenutku mi je cela porodica prošla kroz glavu i pomisao da li ću ih ponovo videti. Bila sam vrlo uplašena, ali je Filip bio uz mene i pokušavao da me smiri. Čim smo sleteli u Pariz, taman mi je pao kamen sa srca jer sam znala da smo na zemlji. Odmah sam pozvala porodicu i ispričala šta se desilo. Mama se u prvom trenutku uplašila. Bilo mi je teško posle toga da ponovo sednem u avion za Majami”, rekla je pevačica za Alo, prenosi svetplus.com.